В Узбекистане одобрили в первом чтении законопроект о защите животных

Для многих жителей Узбекистана и зоозащитников это маленькая надежда на успешный следующий этап. Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Узбекистане в первом чтении прошел законопроект касательно внесения статьи "Жестокое обращение с животными" в Уголовный кодекс Республики, сообщает ННО Mehr va Oqibat.

"Это маленькая надежда на то, что во втором и третьем чтении он пройдет также", - радуются зоозащитники.

Напомним, данный законопроект был разработан и передан в Генеральную прокуратуру в феврале прошлого года.

Благодаря всеобщим усилиям в конце ноября Генпрокуратура инициировала законопроект, предлагающий уголовное наказание (действующий УК дополнить статьей 202-1) за истязание животных, повлекшее их гибель или увечье. Серьезное правонарушение предлагается карать штрафами от 20 до 100 БРВ (в текущем законе от 1 до 3 БРВ), общественными и исправительными работами.

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За жестокое обращение с животными и истязание, повлекшие их гибель либо увечье, предлагается штраф от 20 до 50 базовых расчетных величин или общественные работы до 240 часов или исправительные работы сроком до 1 года или ограничение свободы сроком до 6 месяцев или лишение свободы сроком до 6 месяцев.