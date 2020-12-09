В мире животных и людей: найдут ли в Узбекистане управу на живодеров

В вопросе защиты животных в Узбекистане наметились существенные подвижки. Генпрокуратура инициировала законопроект, предлагающий уголовное наказание за истязание животных. К тому же в республике учащаются случаи привлечения живодеров к ответственности.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik, Анна Желиховская. В Узбекистане правовая защита животных от актов живодерства и жестокого обращения только разрабатывается, но уже есть прецеденты, когда в суде удалось доказать вину и привлечь к ответственности обидчиков четвероногих.

На каком этапе законодательная база для регулирования этой сферы и что еще предстоит сделать, выяснила корреспондент Sputnik Узбекистан.

В республике животных защищают Гражданский кодекс РУз (Ст. 93), а также Кодекс об административной ответственности (Ст.111). Причем согласно статье 93, к животным применяются общие правила об имуществе, поскольку законодательством не установлено иное. Другими словами, кошки и собаки — это наша собственность, которую мы имеем право защищать всеми законными способами.

Во многих странах мира, и даже государствах ЦА уже приняты или рассматриваются соответствующие законопроекты. Формулировки разные: "Закон о защите животных", "Закон о правах животных" или "Об ответственном обращении с животными". Последний, например, был инициирован казахстанскими депутатами и находится на стадии обсуждения. Независимо от формулировки задача одна и очень важная — защитить братьев наших меньших и их права. К слову, в 2016 году в Узбекистане в новой редакции был принят Закон "Об охране и использовании животного мира". В нем говорится, что дикие животные, обитающие в состоянии естественной свободы, а также выпущенные в природную среду обитания, являются государственной собственностью и охраняются государством.

О недостатках нормативной базы в этой области, а также о необходимости отдельного закона, отстаивающего права четвероногих, мы поговорили с юристом Амиром Ахмедовым, который тесно сотрудничает с ОЗЖ ННО "Mehr va Oqibat". Он и его компания в частности консультирует и оказывает содействие Обществу защиты животных в рамках недавно подписанного меморандума о сотрудничестве. Амир еще в 2012 году стал волонтером общества и помогал не только кормить и лечить бездомных кошек собак или птиц, но и спасать их из временных передержек служб отлова, ибо зачастую дальнейшая их судьба была крайне печальна.

От мелкого нарушения к большому преступлению

Наш разговор Амир начал с теории разбитых окон, в основе которой лежит идея того, что безнаказанность за, казалось бы, мелкие проступки влечет более серьезные нарушения закона и порядка. Так, если в заброшенном здании разбито одно окно, то со временем побьют и все остальные. Таким же первым окошком может стать жестокость к животным.

В октябре этого года общество защиты животных выиграло сразу два дела. В первом случае удалось добиться наказания для убийцы кота.

"Было очень непросто: участковый отказывался передавать материалы дела в суд, пытался примерить стороны, ссылался на то, что нет достаточных доказательств. Но благодаря упорству и профессионализму наших юристов — волонтеров, суд был выигран", — рассказали в своем Telegram-канале представители "Mehr va Oqibat".

По словам Амира, добиться справедливости удалось благодаря принципиальной позиции хозяйки питомца. Она сразу отвезла кота в ветклинику, где рентген обнаружил в его теле 2 пули. После этого женщина подготовила протокол патологоанатомического вскрытия, а потом написала заявления участковому и в ОЗЖ. В итоге мужчина получил штраф в размере 2 БРВ (примерно 50 долларов). Конечно, это смешное наказание за живодерство, но важен сам факт, что удалось привлечь преступника к ответу.

Второй случай, по которому было заведено дело, связано с нанесением тяжких повреждений собаке. Инцидент произошел на одном из предприятий Ташкента, где охранник облил кипятком спящее животное. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения. Виновного уволили, а за жестокое обращение с животным присудили штраф в 3 БРВ (почти 75 долларов). К счастью, в данном случае потерпевшая по кличке Ника, выжила и уже выздоравливает.

"Мы выиграли не один десяток судебных процессов, ведём статистику случаев жестокого обращения с животными, выезжаем на такие инциденты, консультируем и ходатайствуем за граждан в правоохранительные органы. Благодаря совместной работе, всем вам, когда вы смело боретесь за права братьев наших меньших, органы внутренних дел стали чаще реагировать на случаи жестокого обращения с животными. Мы рады, что долгая кропотливая работа на протяжении более 7 лет сегодня уже приносит свои результаты», - говорится на странице ОЗЖ в Facebook.

От штрафа до тюрьмы

По словам Амира Ахмедова, работа над изменениями в законодательстве о защите животных началась еще в 2013 году. Уже тогда совместно с ОЗЖ был подготовлен пакет документов, включая проект закона. Первые позитивные изменения начались в 2019-м, когда президент Шавкат Мирзиёев подписал поправки в статью 111 Кодекса об административной ответственности, предусматривающие усиление санкций за жестокое обращение с животными. Таким образом, штраф с 0,5-2 МРЗП увеличился до 1-3 БРВ. Кроме этого, статья была дополнена квалифицирующими признаками при наличии которых предусматривается наказание в размере от 3 до 5 БРВ либо административный арест до 15 суток.

Благодаря всеобщим усилиям в конце ноября Генпрокуратура инициировала законопроект, предлагающий уголовное наказание (действующий УК дополнить статьей 202-1) за истязание животных, повлекшее их гибель или увечье. Серьезное правонарушение предлагается карать штрафами от 20 до 100 БРВ (в текущем законе от 1 до 3 БРВ), общественными и исправительными работами. Более того, на обсуждение также вынесено предложение о лишении и ограничении свободы за содеянное.

За жестокое обращение с животными и истязание, повлекшие их гибель либо увечье, предлагается штраф от 20 до 50 базовых расчетных величин или общественные работы до 240 часов или исправительные работы сроком до 1 года или ограничение свободы сроком до 6 месяцев или лишение свободы сроком до 6 месяцев.

То же преступление, совершенное:

группой по предварительному сговору;

с распространением информации в СМИ и интернете;

в отношении двух и более животных;

в присутствии несовершеннолетних;

в отношении животных, внесенных в Красную книгу, —

предлагается наказывать штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин или общественными работами до 360 часов или исправительными работами сроком до 3 лет или ограничением свободы сроком до 1 года или лишением свободы сроком до 1 года.

Учитывая активность граждан при обсуждении проекта, особенно в социальных сетях, есть надежда, что документ будет принят.

"Важно не только как общественность относится к обсуждаемым поправкам в Уголовный кодекс Узбекистана, но и как к этому отнесутся сами законодатели. Вот почему так важно, что ОЗЖ доводит до общественности положительные исходы судебных разбирательств. Но это только то, о чем мы знаем. Уверен, есть обращения в суд со стороны владельцев пострадавших животных, которые самостоятельно в судебном порядке добиваются справедливости без участия зоозащитников, и возможно выигрывают эти дела", — рассказывает Амир.

В Приложении к Постановлению Кабинета министров "О мерах по совершенствованию деятельности служб, связанных с отловом и содержанием безнадзорных животных" от 2011 года четко прописаны права и обязанности владельцев собак и кошек. Так, любое животное является собственностью владельца и, как всякая собственность, охраняется законом. Однако животное может быть изъято у владельца по решению суда или другим основаниям, предусмотренным законодательством. По словам Амира, эта норма часто не соблюдается, особенно в регионах. Бывает и так, что животные забираются у хозяев без каких-либо законных предписаний (например, по жалобе соседей) с участием представителей махиллинского комитета. Это как зайти в дом к человеку и забрать, например, диван или холодильник.

Именно о таком случае рассказывает Амир. Сейчас юрист также принимает в нем участие.

"Две женщины – мать и дочь, проживают в частном секторе. У них в доме содержалось от 6 до 11 собак (точное число животных выясняется). Как рассказывает молодая женщина, когда ее мать находилась одна, в дом зашел участковый, и удерживая ее, с неизвестными лицами забрал всех собак. По ее словам, на животных были паспорта", — рассказывает зоозащитник.

Он объясняет, что даже если собаки причиняли неудобство соседям, то все должно было происходить в рамках действующего законодательства, в частности, через суд. Например, ей могли выписать штраф или вынести предупреждение. Тем более, что в соответствии с п.18 Правил содержания собак и кошек в населенных пунктах (Приложение №4 к ПКМ от 08.07.2011 г.) изъятие животных допустимо только по решению суда или по иным основаниям, предусмотренным законом. Однако таких оснований нет.

"Одной из основных задач Кодекса об административной ответственности является предупреждение правонарушений, но как правило, все всегда сводится к карательным мерам", — признается Амир.

Когда хозяин хуже чужака

"В этом нам мог бы посодействовать отдельный закон о защите животных. Кроме этого, документ как минимум разделял бы их по категориям. Например, в США и странах Европы есть животные-компаньоны (кошки, собаки, попугаи), животные на убой (домашний скот) и дикие звери", — объясняет Ахмедов.

Но нельзя забывать об обратной стороне медали, когда сами владельцы жестоко обращаются со своими питомцами. Таких случаев, к сожалению, тоже много. На данный момент в законодательстве нет юридических механизмов, позволяющих изъять это животное у владельца, несмотря на упомянутый п.18 в Правилах. Кроме того, часто доверчивые люди, находя животных, сдают их кому-то, кто обещает за определенное вознаграждение пристроить/содержать животных. Однако условия содержания в тех местах, тоже оставляют желать лучшего.

Он также убежден, что на законодательном уровне необходимо поднимать вопрос употребления собачьего мяса. Согласно общему техническому регламенту о безопасности мясной продукции, собака не входит в список убойных животных. Однако в гигиенических нормативах безопасности пищевой продукции мясо собаки упоминается. Получается, все, что не запрещено, то разрешено. Такой пробел нужно устранить.

Еще одна задача — создание приютов для животных и улучшение условий передержек. Так, в конце осени компания AKFA Group выступила с инициативой строительства такого учреждения для содержания бездомных кошек, собак и других представителей фауны. В компании подчеркнули, что проект учитывает опыт местных и зарубежных приютов.

Akfa group Проект приюта для бездомных животных в Ташкенте

Комплекс площадью в 1 га будет рассчитан на одну тысячу питомцев и расположится в Уртачирчикском районе Ташкентской области. Здесь же построят административный и медицинский блоки, где четвероногие смогут получать обязательные прививки и другую медпомощь.

"Животные попадают в приют по разным причинам: от кого-то отказались хозяева, кто-то потерялся, а некоторые и вовсе родились на улице. Такие собаки не знают любви и заботы. Но мы с вами можем это изменить», – отметил CEO AKFA Group Камран Гуламов

Akfa group Проект приюта для бездомных животных в Ташкенте

Строительство приюта планируют начать в январе 2021 года, а завершить проект уже к маю. Компания готова взять на себя часть обязательств по закупу питания и компенсацию налогообложения. К работе приюта будут привлечены волонтёры и зоозащитники.