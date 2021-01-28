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Опасен и без перчаток: в метро Москвы случайно поймали преступника в розыске

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Контролер на станции метро "ВДНХ" поймала узбекистанца, находившегося в федеральном розыске: мужчина привлек ее внимание из-за того, что был без средств индивидуальной защиты.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Московское метро в разгар пандемии — это место бесконечных сюрпризов: никогда не знаешь, кого поймаешь за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Так, недавно контролер на станции "ВДНХ" задержала мужчину за то, что тот был без перчаток, а это — одно из требований при входе в столичную подземку.

Оказалось, что задержанный был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Вчера на станции "ВДНХ" Калужско-Рижской линии контролер ГКУ "Организатор перевозок" Ольга Яровая остановила пассажира без перчаток. Устанавливая личность, полицейские выяснили, что мужчина 26-летний уроженец Узбекистана — Мирсаидов Сардор Суратович. Он находится в федеральном розыске по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража")", — рассказали в столичном управлении.

Узбекистанцу сперва выписали штраф за отсутствие перчаток в общественном месте, а затем доставили в полицию.

© Sputnik / Кирилл Брага
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Это не первый подобный случай в московском метрополитене и в карьере контролера Ольги Яровой. 

В конце августа она обратила внимание на еще одного пассажира-нарушителя, который, как позднее выяснилось, находился в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах.

Мужчину передали правоохранительным органам.

Ольге Яровой между тем вскоре объявят благодарность за содействие в поимке преступников.

Теги:
Россия, пандемия, коронавирус, преступность, преступление, розыск, перчатки, Москва



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