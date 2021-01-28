Вузы РФ почти вдвое увеличили квоты для студентов Узбекистана

В этом году для студентов из Узбекистана выделено 405 бюджетных квот в российских вузах. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В 2019-м поступающие могли рассчитывать только на 228 мест. Сегодня в вузах России обучаются более 30 тысяч узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik, Анна Желиховская. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте сообщили о начале регистрации на отборочные испытания для учебы в российских вузах в рамках квоты правительства РФ в 2021/2022 учебном году.

Для организации и проведения экзаменов создана специальная рабочая группа, в числе которой, в частности, представители посольства РФ в Узбекистане, Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана, Госкорпорации "Росатом", представительства Российского университета дружбы народов (РУДН) в Узбекистане и другие.

Пресс-служба Российского центра науки и культуры в Ташкенте Установочное заседание Рабочей группы по организации и обеспечению проведения отборочных испытаний граждан Узбекистана на обучение в российских образовательных учреждениях в 2021/2022 учебном году

"Наша задача обеспечить прозрачность и организованное проведение отборочных испытаний, а также сформировать итоговый список кандидатов на обучение в Российской Федерации. В этом году квота увеличена с 228 до 405 мест, т.е. увеличение почти в два раза", — рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев.

Все абитуриенты должны успеть зарегистрироваться на отборочные испытания в период с 29 января до 1 марта и приложить все необходимые документы в электронном виде.

Регистрация предусматривает заполнение электронной анкеты на сайте Россотрудничества, прикрепленный цветной скан паспорта гражданина Узбекистана или вида на жительство и академическую справку.

Для тех, кто планирует поступать в магистратуру, ординатуру или аспирантуру, при регистрации нужно прикрепить портфолио со своими достижения.

Например, сертификаты, грамоты, дипломы, ссылки на публикации, но только за 2018-2020 годы.

"Это могут быть и спортивные достижения. Но в целом мы все-таки ориентируемся на успеваемость и образовательные достижения. Если позволит эпидемиологическая обстановка, то мы планируем проводить отборочные испытания очно", — объяснил Вождаев.

Для тех, кто не сможет приехать в Узбекистан (например, обучающиеся в Казахстане или другой стране) на собеседование, будут организованы онлайн-встречи.

Экзамены представляют собой письменные тесты для бакалавриата и специалитет.

Для всех направлений обязателен тест по русскому языку.

Для технических специальностей, в том числе IT, нужно сдать физику и математику или математику и химию (в зависимости от направления). Медикам — химию и биологию. Гуманитариям придется показать свои знания в истории и обществознании. В экономическом направлении прибавляется математика.

После тестирования рабочая группа определит проходной бал, который позволит перейти на следующий этап – мотивационное собеседование.

Во время встречи абитуриента и экзаменаторов также будут учитываться академические достижения. Например, участие в олимпиадах, как международных, так и местных. Не менее важно, был ли абитуриент обладателем президентской стипендии.

"Как только мы определимся с площадкой для проведения письменных тестов, у нас планируется участие представителей российских вузов. Мы ожидаем 40-50 человек, которые примут участие в письменных экзаменах, в их проверке и в собеседованиях. Как правило, это сотрудники международных подразделений вузов, которые, в том числе, занимаются отбором студентов для своих учебных заведений", — рассказал Вождаев.

Подведение итогов отборочных испытаний намечено примерно на середину апреля.

К 1 мая сформированный список кандидатов планируется предоставить в Центральный аппарат Россотрудничества в Москве, откуда его направят в Минобрнауки РФ.

После этого перечень студентов из Узбекистана будет доступен для российских вузов. Ребята смогут выбрать шесть высших учебных заведений из регионов России, конечно же, исходя из своей специальности.

География российских вузов — обширная

От Калининграда до Владивостока и Сахалина можно выбрать любой гражданский вуз. Абитуриентам из Узбекистана важно учитывать и понимать транспортную логистику: есть ли прямые рейсы, сколько будет стоить добраться до места назначения.

"Мы рекомендуем ребятам рассматривать не только вузы Москвы или Санкт-Петербурга. Потому что со всего мира очень много желающих учиться именно там. Третий по полярности город, в том числе и для узбекистанцев — Казань", — отметил Вождаев.

Абитуриентам и их родителям советуют также присмотреться и к региональным вузам. Здесь зачастую не только учиться легче, но и уровень жизни более доступный.

Востребованными среди поступающих остаются медицинские специальности, их догоняет IT-направление — программирование, информационная безопасность.

Традиционно высокий интерес у поступающих сохраняется к экономике и юриспруденции.

Очные групповые консультации планируется проводить на территории Российского центра науки и культуры в Ташкенте примерно с 10 февраля.