В Узбекистане появился портал идей для образования

Если идея покажется действительно перспективной, с человеком сразу свяжутся и пригласят на официальную встречу.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. В Узбекистане запущен портал идей для школьного образования, сообщает пресс-служба.

"Для отправки вашей идеи нужно заполнить форму на сайте. Сотрудники министерства рассмотрят заявку и свяжутся с отправителем", - говорится в информации.

В том случае, если идея покажется действительно перспективной, с человеком сразу свяжутся и пригласят на официальную встречу.

Свои гениальные идеи можно предложить по разным темам. Например, по улучшению качества образования, повышению статуса и квалификации учителей, внедрению инноваций и технологий, улучшению обучения узбекскому языку и многому другому.

Школы в Узбекистане с 11 января полностью вернутся к занятиям в классах >>

Напомним, школы Узбекистана с 11 января вернулись к занятиям в традиционном формате.

В результате своевременных мер по охране здоровья школьников в течение первого полугодия во всех учебных учреждениях обеспечена стабильность эпидемиологической обстановки.