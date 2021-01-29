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В Узбекистане появился портал идей для образования

© AFP 2018 / FREDERICK FLORIN
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210129/15893208/V-Uzbekistane-poyavilsya-portal-idey-dlya-obrazovaniya.html

Если идея покажется действительно перспективной, с человеком сразу свяжутся и пригласят на официальную встречу.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. В Узбекистане запущен портал идей для школьного образования, сообщает пресс-служба.

"Для отправки вашей идеи нужно заполнить форму на сайте. Сотрудники министерства рассмотрят заявку и свяжутся с отправителем", - говорится в информации.

В том случае, если идея покажется действительно перспективной, с человеком сразу свяжутся и пригласят на официальную встречу.

Свои гениальные идеи можно предложить по разным темам. Например, по улучшению качества образования, повышению статуса и квалификации учителей, внедрению инноваций и технологий, улучшению обучения узбекскому языку и многому другому.

Школы в Узбекистане с 11 января полностью вернутся к занятиям в классах >>

Напомним, школы Узбекистана с 11 января вернулись к занятиям в традиционном формате. 

В результате своевременных мер по охране здоровья школьников в течение первого полугодия во всех учебных учреждениях обеспечена стабильность эпидемиологической обстановки.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, Образование, Школа, школы, школа, Узбекистан, Узбекистан



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