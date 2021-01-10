Школы в Узбекистане с 11 января полностью вернутся к занятиям в классах

По данным МНО, благодаря своевременным мерам по охране здоровья учащихся в течение первой половины учебного года во всех школах сохранялась благоприятная ситуация.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Школы Узбекистана с 11 января (то есть, с третьей четверти учебного года) вернутся к занятиям в традиционном формате.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

Такое решение было принято в связи с улучшением ситуации с COVID-19 в стране, а также с учетом того факта, что в школу вернулись уже более 90% учащихся.

В МНО отметили, что в результате своевременных мер по охране здоровья школьников в течение первого полугодия во всех учебных учреждениях обеспечена стабильность эпидемиологической обстановки.

"Анализ показал, что в процессе дистанционного обучения из-за того, что учащиеся пропускали телевизионные уроки из-за отсутствия родительского контроля, темы учебных занятий двух четвертей были не полностью освоены, а в некоторых случаях даже наблюдались случаи правонарушений среди несовершеннолетних", — говорится в сообщении ведомства.

В МНО попросили родителей создать все необходимые условия для дальнейшего обучения их детей и призвали отправить учащихся в школы.

"Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента поручено обеспечить стабильную работу систем отопления во всех общеобразовательных школах в зимний период, а также принять организационные меры по охране здоровья учащихся", — добавили в ведомстве.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане насчитывается почти 10 тысяч средних школ, где учатся более 6 миллионов детей.