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Школы в Узбекистане с 11 января полностью вернутся к занятиям в классах

© AFP 2018 / JOSE JORDAN
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210110/15753286/Shkoly-v-Uzbekistane-s-11-yanvarya-polnostyu-vernutsya-k-zanyatiyam-v-klassakh.html

По данным МНО, благодаря своевременным мерам по охране здоровья учащихся в течение первой половины учебного года во всех школах сохранялась благоприятная ситуация.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Школы Узбекистана с 11 января (то есть, с третьей четверти учебного года) вернутся к занятиям в традиционном формате.

© Sputnik / Александр Кряжев
В школах Узбекистана возобновят временно отмененные из-за пандемии предметы

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

Такое решение было принято в связи с улучшением ситуации с COVID-19 в стране, а также с учетом того факта, что в школу вернулись уже более 90% учащихся.

В МНО отметили, что в результате своевременных мер по охране здоровья школьников в течение первого полугодия во всех учебных учреждениях обеспечена стабильность эпидемиологической обстановки.

"Анализ показал, что в процессе дистанционного обучения из-за того, что учащиеся пропускали телевизионные уроки из-за отсутствия родительского контроля, темы учебных занятий двух четвертей были не полностью освоены, а в некоторых случаях даже наблюдались случаи правонарушений среди несовершеннолетних", — говорится в сообщении ведомства.

В МНО попросили родителей создать все необходимые условия для дальнейшего обучения их детей и призвали отправить учащихся в школы. 

"Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента поручено обеспечить стабильную работу систем отопления во всех общеобразовательных школах в зимний период, а также принять организационные меры по охране здоровья учащихся", — добавили в ведомстве. 

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане насчитывается почти 10 тысяч средних школ, где учатся более 6 миллионов детей.

Теги:
пандемия, коронавирус, Образование, учеба, школьники, школа



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