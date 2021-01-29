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Сколько миллионов доз вакцин против COVID заказал Узбекистан

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https://uz.sputniknews.ru/society/20210129/15895276/Skolko-millionov-doz-vaktsin-protiv-COVID-zakazal-Uzbekistan.html

На начальном этапе пройдет закупка 100 тысяч доз вакцин для 500 тысяч человек. Читайте подробности в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. Узбекистан заказал 15 миллионов доз вакцин от коронавируса, заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков в интервью "Узбекистан 24".

"Всего в республику доставят около 15 миллионов доз вакцины для двукратной вакцинации семи миллионов человек. В свою очередь, это составляет примерно 20% населения", - сказал Отабеков.

На начальном этапе пройдет закупка 100 тысяч доз вакцин для 500 тысяч человек.

Напомним, уже с 1 февраля в Узбекистане начнут готовить медиков к массовой вакцинации населения от коронавируса.

Когда в Узбекистане начнут готовить медиков к массовой вакцинации >>

В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V" для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, вакцинация, Вакцина



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