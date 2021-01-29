Сколько миллионов доз вакцин против COVID заказал Узбекистан

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. Узбекистан заказал 15 миллионов доз вакцин от коронавируса, заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков в интервью "Узбекистан 24".
"Всего в республику доставят около 15 миллионов доз вакцины для двукратной вакцинации семи миллионов человек. В свою очередь, это составляет примерно 20% населения", - сказал Отабеков.
На начальном этапе пройдет закупка 100 тысяч доз вакцин для 500 тысяч человек.
Напомним, уже с 1 февраля в Узбекистане начнут готовить медиков к массовой вакцинации населения от коронавируса.
Когда в Узбекистане начнут готовить медиков к массовой вакцинации >>
В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V" для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики.