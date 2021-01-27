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Вакцинация в Узбекистане

Когда в Узбекистане начнут готовить медиков к массовой вакцинации

Министерство инновационного развития Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
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С 1 февраля 2021 года планируется проведение тренингов и семинаров, направленных на повышение уровня знаний медперсонала по вопросам подготовки к массовой вакцинации.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Уже с 1 февраля в Узбекистане начнут готовить медиков к массовой вакцинации населения от коронавируса, сообщает служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.

"С 1 февраля 2021 года планируется проведение тренингов и семинаров, направленных на повышение уровня знаний медперсонала по вопросам подготовки к массовой вакцинации от инфекции COVID-19", - говорится в информации.

Известно, что все мероприятия будут проходить днем в сотрудничестве со специалистами из Китая и России. 

Напомним, замминистра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев ранее уже заявил, что узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией вакцины "Спутник V" и намерена локализовать ее производство в стране. 

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В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V" для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев позднее заявил журналистам, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".

Теги:
Медицина, Медина, медики, Узбекистан, Узбекистан, вакцина "Спутник V", вакцинация, Вакцина



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