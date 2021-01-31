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В Узбекистане зафиксирован первый случай "британского" штамма COVID-19

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Зараженным оказался уроженец Ташкента. Он путешествовал с семьей в ОАЭ и вернулся на родину 23 января. Его госпитализировали в инфекционную больницу.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Узбекистане выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Об этом заявил замминистра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

© AFP 2018 / LUIS HIDALGO
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По словам эксперта, инфицированным оказался житель Ташкента, который путешествовал с семьей в ОАЭ и вернулся на родину 23 января текущего года.

Как сообщает специалист, в международном аэропорту гражданин прошел ПЦР-тест, после которого у него был зафиксирован положительный результат. Мужчину срочно доставили в инфекционную больницу. В ходе обследования выяснилось, что болезнь у него протекала бессимптомно.

"Для изучения генома вируса SARS-CoV-2 в центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития были направлены 33 мазка, взятых методом ПЦР из инфекционной больницы, с целью выявления "британского" штамма. Эти образцы были подвергнуты первой фазе скрининга с помощью ПЦР. В результате среди них были выявлены и мутировавшие экземпляры. На втором этапе тестирования было подтверждено, что части генома одного из образцов, в которых была обнаружена мутация, содержат дополнительную мутацию, характерную для "британского" штамма. Этот образец был взят у 10-летней девочки", - рассказал Баходир Юсупалиев.

Сейчас состояние девочки стабильное - она получает лечебные процедуры по соответствующим медицинским стандартам, а члены ее семьи находятся на домашнем карантине, добавил эпидемиолог.

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В Министерстве здравоохранения попросили узбекистанцев временно воздержаться от поездок за границу, если в этом нет необходимости, и соблюдать меры предосторожности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Теги:
узбекистанец, ОАЭ, Ташкент, Узбекистан, Аэропорт Ташкента, пандемия, коронавирус



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