В Душанбе завершились переговоры по демаркации узбекско-таджикской границы

Достигнута договоренность о сроках и местах проведения совместных полевых работ. В конце встречи заинтересованные стороны подписали соответствующий протокол.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В период с 26 по 30 января в Душанбе прошли переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана по демаркации узбекско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает ИА "Дунё".

В ходе мероприятия был согласован План-график встреч на 2021 год, предусматривающий ежемесячные заседания.

Также достигнута договоренность о сроках и местах проведения совместных полевых работ. К тому же рассмотрены другие вопросы демаркации линии межгосударственной границы.

В конце встречи заинтересованные стороны подписали соответствующий протокол.

Напомним: проекты документов по демаркации границы между странами были согласованы в конце октября 2019-го. А в марте 2018 года президенты обеих республик подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.