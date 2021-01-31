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В Душанбе завершились переговоры по демаркации узбекско-таджикской границы

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https://uz.sputniknews.ru/society/20210131/15907364/V-Dushanbe-zavershilis-peregovory-po-demarkatsii-uzbeksko-tadzhikskoy-granitsy.html

Достигнута договоренность о сроках и местах проведения совместных полевых работ. В конце встречи заинтересованные стороны подписали соответствующий протокол.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В период с 26 по 30 января в Душанбе прошли переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Таджикистана по демаркации узбекско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает ИА "Дунё".

В ходе мероприятия был согласован План-график встреч на 2021 год, предусматривающий ежемесячные заседания.
Аждар Куртов
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Куртов о демаркации узбекско-таджикской границы: есть некоторые сложности

Также достигнута договоренность о сроках и местах проведения совместных полевых работ. К тому же рассмотрены другие вопросы демаркации линии межгосударственной границы.

В конце встречи заинтересованные стороны подписали соответствующий протокол.

Напомним: проекты документов по демаркации границы между странами были согласованы в конце октября 2019-го. А в марте 2018 года президенты обеих республик подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.

Теги:
протокол, госграница, Таджикистан, Узбекистан



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