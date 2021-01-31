23:26 31 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск
Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев

В РУз могут ужесточить карантин из-за новых штаммов COVID-19 — Юсупалиев

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
Получить короткую ссылку
56202
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210131/15907438/V-RUz-mogut-uzhestochit-karantin-iz-za-novykh-shtammov-COVID-19--Yusupaliev-.html

В своем обращении к узбекистанцам, эпидемиолог призвал население страны соблюдать те меры ограничения, которые уже введены в республике

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Если жители Узбекистана не будут соблюдать необходимые санитарные правила и без надобности выезжать в зарубежные страны, то в стране могут быть приняты меры по ужесточению карантина, заявил руководитель Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев в эфире телеканала "Узбекистан 24".

В России показали первый в мире снимок британского штамма COVID-19 >>

По словам эксперта, в течение 2019 года и в настоящее время в республике проводятся плановые мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, позволившие стабилизировать ситуацию в стране.

По информации Юсупалиева, на днях в Узбекистане был зарегистрирован первый случай "британского" штамма COVID-19.

"Это связано с тем, что наши граждане выезжают на отдых в другие страны. Этот случай диагнозирован у 10-летнего ребенка, который находился в ОАЭ вместе с членами своей семьи и вернулся в Узбекистане 23 января текущего года", - рассказал Баходир Юсупалиев. 

Глава службы подчеркнул, что сейчас состояние ребенка удовлетворительное.

© Sputnik / Алексей Майшев
В Узбекистане зафиксирован первый случай "британского" штамма COVID-19

В своем обращении к узбекистанцам, эпидемиолог призвал население страны соблюдать те меры ограничения, которые уже введены в республике.

"Хотел бы обратиться к гражданам республики, чтобы они без надобности не выезжали в страны, где диагностируются новые штаммы коронавирусной инфекции", - сказал специалист.

Несоблюдение ограничительных мер и заграничные поездки в другие страны без особой необходимости, могут повлечь за собой ужесточение карантинных мероприятий и ограничение авиаперелетов в Узбекистане, заключил Баходир Юсупалиев.

Теги:
Авиасообщение, авиаперелет, самоизоляция, Карантин, пандемия, коронавирус, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Французская модель Матильда Шаруэ представляет коллекцию итальянского дизайнера Sofia Crociani на Paris Haute Couture Fashion Week
Тренды весенне-летнего сезона 2021: цвета радуги, жемчуг и нежное кружево
Золотое кольцо с камнем
Блеск и коварство: ювелир развеял главный миф о золотых украшениях — видео
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться