В РУз могут ужесточить карантин из-за новых штаммов COVID-19 — Юсупалиев

В своем обращении к узбекистанцам, эпидемиолог призвал население страны соблюдать те меры ограничения, которые уже введены в республике

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Если жители Узбекистана не будут соблюдать необходимые санитарные правила и без надобности выезжать в зарубежные страны, то в стране могут быть приняты меры по ужесточению карантина, заявил руководитель Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев в эфире телеканала "Узбекистан 24".

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По словам эксперта, в течение 2019 года и в настоящее время в республике проводятся плановые мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, позволившие стабилизировать ситуацию в стране.

По информации Юсупалиева, на днях в Узбекистане был зарегистрирован первый случай "британского" штамма COVID-19.

"Это связано с тем, что наши граждане выезжают на отдых в другие страны. Этот случай диагнозирован у 10-летнего ребенка, который находился в ОАЭ вместе с членами своей семьи и вернулся в Узбекистане 23 января текущего года", - рассказал Баходир Юсупалиев.

Глава службы подчеркнул, что сейчас состояние ребенка удовлетворительное.

В своем обращении к узбекистанцам, эпидемиолог призвал население страны соблюдать те меры ограничения, которые уже введены в республике.

"Хотел бы обратиться к гражданам республики, чтобы они без надобности не выезжали в страны, где диагностируются новые штаммы коронавирусной инфекции", - сказал специалист.

Несоблюдение ограничительных мер и заграничные поездки в другие страны без особой необходимости, могут повлечь за собой ужесточение карантинных мероприятий и ограничение авиаперелетов в Узбекистане, заключил Баходир Юсупалиев.