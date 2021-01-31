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Узбекские товары

В Узбекистане отменили ограничения по регистрации товарных знаков

Фото из личного архива леди Гули Мурадовой
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210131/15907506/V-Uzbekistane-otmenili-ogranicheniya-po-registratsii-tovarnykh-znakov.html

До 1 июня 2021 года будет проведена полная инвентаризация объектов интеллектуальной собственности, а до 1 октября 2021 года – запущена электронная "Патентная платформа".

Президент 28 января подписал постановление "О мерах по совершенствованию системы охраны объектов интеллектуальной собственности".

Согласно документу, с 1 апреля 2021 года:

  • отменяются действующие ограничения в регистрации товарных знаков и знаков обслуживания исключительно для юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;
  • внедряется порядок ускоренной экспертизы, сокращающий сроки госрегистрации объектов интеллектуальной собственности.

К тому же в ближайшие два года на безвозмездной основе будет проводиться национальная регистрация товарных знаков для субъектов предпринимательства - экспортеров, а также бизнесменов, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства и ремесленничества, в общем товарообороте которых доля экспорта составила более 60%.

Здание парламента Узбекистана Олий Мажлис
© Commons.wikimedia / Behrami
Депутаты Олий Мажлиса выступают за защиту интересов предпринимателей

В соответствии с постановлением, полностью покрываются за счет внебюджетных средств Агентства затраты национальных экспортеров на регистрацию за рубежом наименований мест происхождения (географических указаний) товаров, осуществленные до 1 января 2025 года.

Известно, что до 1 июня 2021 года будет проведена полная инвентаризация объектов интеллектуальной собственности.

До 1 октября 2021 года – запущена электронная "Патентная платформа". Она включает в себя информацию об охранных документах изобретений, промышленных образцов, селекционных достижений, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров. Отмечается, что подключение к ней субъектов предпринимательства проводится на добровольной и бесплатной основе.

Помимо этого, документом предусмотрено ежегодное проведение конкурса "Лучший объект интеллектуальной собственности". Трем победителям за счет внебюджетных средств Агентства планируется вручать денежные вознаграждения в размере 30, 25, 20 БРВ. Создатели лучших объектов также могут быть представлены к специальным премиям Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Участники мероприятия
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Развитие сферы интеллектуальной собственности является основным фактором интеграции страны в мировое сообщество. В связи с этим, в Узбекистане разработана "Дорожная карта" по укреплению охраны интеллектуальной собственности и внедрению современных информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, утверждена Программа практических работ по развитию сферы интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений) с 2021 по 2023 годы.




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