Россия экстрадировала в Узбекистан 10 рецидивистов

Узбекистанцы в разное время были задержаны на территории Российской Федерации. Генпрокуратура Узбекистана подготовила соответствующие запросы об их выдаче.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Генпрокуратура России выдала Узбекистану десять граждан, обвиняемых в совершении преступлений против собственности, а также незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба органа надзора РФ.

Одному из злоумышленников Тожихужаеву Аъзамхону предъявлено обвинение в мошенничестве. Он обманным путем завладел чужими деньгами в размере $27 тысяч.

Правонарушитель Сиддиков Толиб из Самаркандской области задержан при подозрении в присвоении до $1000 за оказание содействия в трудоустройстве 19-ти граждан.

Также российская сторона удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче Машрапова Бахтиера, признанного виновным Ферганским судом в мошенничестве и присвоении иностранной валюты на общую сумму почти $1,5 тысячи. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком почти на три года и выписан штраф на сумму свыше $25 тысяч. Однако рецидивист уклонился от отбывания наказания, позже он был объявлен в розыск.

Отмечается, что узбекистанцы в разное время были задержаны на территории Российской Федерации. Генпрокуратура РУз подготовила соответствующие запросы об их выдаче.

В настоящее время, в сопровождении спецконвоя все злоумышленники доставлены в Узбекистан.