В 2021 году в Узбекистане построят здания для махаллей более чем на $100 млн

Мебель, технику и инвентарь для новых зданий приобретут на средства Благотворительного общественного фонда "Махалла", грантов, кредитов, а также дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей, Ташкента.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В этом году решено вложить 1 070 млрд сумов в строительство 1 881 здания для махаллинских сходов граждан. При этом их большую часть сооружений возведут с участием средств местных предпринимателей, остальные – за счет дополнительных доходов районных и городских бюджетов.

Такие цифры приведены в адресной программе строительства органов самоуправления на 2021-2022 годы, принятой правительством страны.

Расходы на подведение к строящимся объектам внешних инженерно-транспортных коммуникаций возьмет на себя АО "Региональные электрические сети", АО "Узтрансгаз" и АК "Узбектелеком" обеспечат здания электро-, газоснабжением и связью.

За счет дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и Ташкента будут построены автомобильные дороги, подведут водоснабжение и канализацию.

Мебель, технику и инвентарь приобретут на средства Благотворительного общественного фонда "Махалла", грантов, кредитов, а также дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей, Ташкента, районов и городов, иных средств, не запрещенных законодательством, при согласии инвесторов — их собственных вложений.

Для справки: закон "Об органах самоуправления граждан" не допускает вмешательство госорганов в деятельность органов самоуправления граждан.

Год назад президент распорядился выделить льготные кредиты махаллинским сходам граждан для осуществления предпринимательской деятельности на основе социальных программ, таких, к примеру, как "Каждая семья – предприниматель", Yoshlar – kelajagimiz и "Программа по развитию ремесленничества".

Кроме того, отбор земельных участков для строительства комплексов будет производиться органами исполнительной власти на местах по согласованию с министерством.