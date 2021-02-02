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Строительство домов в Узбекистане

В 2021 году в Узбекистане построят здания для махаллей более чем на $100 млн

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210202/15918018/V-2021-godu-v-Uzbekistane-postroyat-zdaniya-dlya-makhalley-bolee-chem-na-100-mln.html

Мебель, технику и инвентарь для новых зданий приобретут на средства Благотворительного общественного фонда "Махалла", грантов, кредитов, а также дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей, Ташкента.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В этом году решено вложить 1 070 млрд сумов в строительство 1 881 здания для махаллинских сходов граждан. При этом их большую часть сооружений возведут с участием средств местных предпринимателей, остальные – за счет дополнительных доходов районных и городских бюджетов.

Такие цифры приведены в адресной программе строительства органов самоуправления на 2021-2022 годы, принятой правительством страны.

Расходы на подведение к строящимся объектам внешних инженерно-транспортных коммуникаций возьмет на себя АО "Региональные электрические сети", АО "Узтрансгаз" и АК "Узбектелеком" обеспечат здания электро-, газоснабжением и связью.

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За счет дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и Ташкента будут построены автомобильные дороги, подведут водоснабжение и канализацию.

Мебель, технику и инвентарь приобретут на средства Благотворительного общественного фонда "Махалла", грантов, кредитов, а также дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей, Ташкента, районов и городов, иных средств, не запрещенных законодательством, при согласии инвесторов — их собственных вложений.

Для справки: закон "Об органах самоуправления граждан" не допускает вмешательство госорганов в деятельность органов самоуправления граждан.

Год назад президент распорядился выделить льготные кредиты махаллинским сходам граждан для осуществления предпринимательской деятельности на основе социальных программ, таких, к примеру, как "Каждая семья – предприниматель", Yoshlar – kelajagimiz и "Программа по развитию ремесленничества".

Кроме того, отбор земельных участков для строительства комплексов будет производиться органами исполнительной власти на местах по согласованию с министерством.

Теги:
Узбекистан, Строительство, махалля



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