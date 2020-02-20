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Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Андижанскую область посетил старую махаллю в городе Андижане

Президент распорядился выделить льготы махаллинским сходам граждан

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200220/13504864/Prezident-rasporyadilsya-vydelit-lgoty-makhallinskim-skhodam-grazhdan.html

По условиям транспортного и медицинского обслуживания первый заместитель министра по поддержке махалли и семьи приравнивается к министру.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В Telegram-канале Минюста опубликовано постановление, которое описывает организацию созданного на днях Министерства по поддержке махалли и семьи.

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В документе сказано, что по условиям транспортного и медицинского обслуживания первый заместитель министра по поддержке махалли и семьи приравнивается к министру, а также первые заместители начальников территориальных подразделений ведомства – к начальникам территориальных подразделений министерства.

Напомним, вчера были назначены руководитель нового ведомства и его заместители.  

В каждой махалле на условиях государственно-частного партнерства будет построен комплекс органа самоуправления граждан за счет активного привлечения субъектов предпринимательства – юридических лиц.

Для осуществления предпринимательской деятельности сходам граждан выделят льготные кредиты на основе социальных программ, таких, к примеру, как "Каждая семья – предприниматель", "Yoshlar – kelajagimiz" и "Программа по развитию ремесленничества".

Кроме того, отбор земельных участков для строительства комплексов будет производиться органами исполнительной власти на местах по согласованию с министерством.

До 1 июля 2020 года, говорится в постановлении, завершат работы по строительству (реконструкции, ремонту) зданий комплексов "Центр махалли" в центрах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов.

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Постановлением утверждена организационная структура Министерства по поддержке махалли и семьи, состоящая из 99 штатных единиц, структура центрального аппарата министерства, а также типовые структуры территориальных управлений и отделов.

Напомним, на видеоселекторном совещании неделю назад президент озвучил, что в новой структуре приоритетное значение будет придаваться работе с женщинами. Сотрудницы комитетов женщин, махаллей продолжат свою деятельность в новой структуре, значительно возрастет их статус, условия оплаты труда и материального стимулирования.
Срок полномочия председателей махалли продлят с трех до пяти лет. У председателя будут три заместителя. Отныне инспекторы по профилактике станут одновременно занимать должность заместителя председателя схода граждан по вопросам правопорядка. На этот пост будут назначать сроком на пять лет.

Теги:
Президент, льгота, министерство, махалля, семья



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