Президент распорядился выделить льготы махаллинским сходам граждан

По условиям транспортного и медицинского обслуживания первый заместитель министра по поддержке махалли и семьи приравнивается к министру.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В Telegram-канале Минюста опубликовано постановление, которое описывает организацию созданного на днях Министерства по поддержке махалли и семьи.

В документе сказано, что по условиям транспортного и медицинского обслуживания первый заместитель министра по поддержке махалли и семьи приравнивается к министру, а также первые заместители начальников территориальных подразделений ведомства – к начальникам территориальных подразделений министерства.

Напомним, вчера были назначены руководитель нового ведомства и его заместители.

В каждой махалле на условиях государственно-частного партнерства будет построен комплекс органа самоуправления граждан за счет активного привлечения субъектов предпринимательства – юридических лиц.

Для осуществления предпринимательской деятельности сходам граждан выделят льготные кредиты на основе социальных программ, таких, к примеру, как "Каждая семья – предприниматель", "Yoshlar – kelajagimiz" и "Программа по развитию ремесленничества".

Кроме того, отбор земельных участков для строительства комплексов будет производиться органами исполнительной власти на местах по согласованию с министерством.

До 1 июля 2020 года, говорится в постановлении, завершат работы по строительству (реконструкции, ремонту) зданий комплексов "Центр махалли" в центрах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районов и городов.

Постановлением утверждена организационная структура Министерства по поддержке махалли и семьи, состоящая из 99 штатных единиц, структура центрального аппарата министерства, а также типовые структуры территориальных управлений и отделов.

Напомним, на видеоселекторном совещании неделю назад президент озвучил, что в новой структуре приоритетное значение будет придаваться работе с женщинами. Сотрудницы комитетов женщин, махаллей продолжат свою деятельность в новой структуре, значительно возрастет их статус, условия оплаты труда и материального стимулирования.

Срок полномочия председателей махалли продлят с трех до пяти лет. У председателя будут три заместителя. Отныне инспекторы по профилактике станут одновременно занимать должность заместителя председателя схода граждан по вопросам правопорядка. На этот пост будут назначать сроком на пять лет.