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К лету будет готов проект трансафганской железной дороги

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210202/15919798/K-letu-budet-gotov-proekt-transafganskoy-zheleznoy-dorogi-.html

Финансировать проект намерены Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банка развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация развития США.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Согласована дорожная карта по строительству железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар". В марте планируется начать полевые работы на будущем маршруте, а в мае подготовить предварительное ТЭО проекта и механизмы финансирования строительства железной дороги, сообщает РИА Новости.

Эти данные прозвучали в ходе встречи рабочей группы по реализации проекта строительства железной дороги с участием представителей правительств Узбекистана, Афганистана, Пакистана, а также ряда международных финансовых институтов.

По словам вице-премьера Узбекистана - главы МИВТ Сардора Умурзакова, проект будет способствовать кардинальному повышению транзитного потенциала Центральной Азии. Проблема выхода стран региона к морским портам обострилась в период пандемии коронавируса. Строительство железной дороги позволит существенно сократить сроки и стоимость транспортировки грузов между странами Южной Азии и Европы через ЦА.

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Финансировать проект намерены Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банка развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Международная финансовая корпорация развития США (DFC).

В середине ноября 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил мероприятия по реализации всех аспектов проекта строительства железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул - Пешевар", дающего возможности выхода к портам Пакистана. В документе указывалось, что начать строительство дороги планируется в сентябре этого года.

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В августе 2017 года Узбекистан заявил о планах принять участие в строительстве новых железнодорожных путей на территории Афганистана, сообщил заместитель председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Даврон Дехканов.

По его словам, для узбекских железнодорожников Афганистан — это уже давно и хорошо известный регион, они запустили здесь в 2010 году уникальную железную дорогу протяженностью 100 километров на участке Хайратон — Мазари-Шариф.

Теги:
Пакистан, Афганистан, Узбекистан, проект, Железная дорога



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