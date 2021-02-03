Ночью в Узбекистане ощущалось землетрясение

Расстояние от эпицентра до Ташкента - 215 км в юго-восточном направлении. Подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Узбекистане ночью произошло землетрясение, сообщают в МЧС.

"Это случилось в 03.03 по ташкентскому времени в Намангане, где сила толчков составила 4 балла", - говорится в информации.

Магнитуда М=3,2. Глубина - 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 215 км в юго-восточном направлении.

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Напомним, до этого землетрясение ощутили в конце января на таджикско-кыргызской границе.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана было в Андижане - 147 км, 2 балла и Фергане - 126 км, 2 балла.