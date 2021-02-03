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Ночью в Узбекистане ощущалось землетрясение

© Sputnik / Игорь Носов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210203/15922235/Nochyu-v-Uzbekistane-oschuschalos-zemletryasenie.html

Расстояние от эпицентра до Ташкента - 215 км в юго-восточном направлении. Подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. В Узбекистане ночью произошло землетрясение, сообщают в МЧС.

"Это случилось в 03.03 по ташкентскому времени в Намангане, где сила толчков составила 4 балла", - говорится в информации.

Магнитуда М=3,2. Глубина - 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 215 км в юго-восточном направлении.

Землетрясение на таджикско-кыргызской границе ощутили в Узбекистане >>

Напомним, до этого землетрясение ощутили в конце января на таджикско-кыргызской границе. 

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана было в Андижане - 147 км, 2 балла и Фергане - 126 км, 2 балла.

Теги:
землетрясение, Наманган, Узбекистан, Узбекистан



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