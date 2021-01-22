Землетрясение на таджикско-кыргызской границе ощутили в Узбекистане

Эпицентр подземных толчков находилcя в 353 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Узбекистане зафиксировали землетрясение, эпицентр находился на таджикско-кыргызской границе, сообщили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"Двадцать второго января в 09.02 по ташкентскому времени (04.02 по Гринвичу) на границе Таджикистана и Кыргызстана произошло землетрясение. Координаты: 39,48 градуса северной широты, 72,67 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,3. Глубина — десять километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 353 километра в юго-восточном направлении", — говорится в публикации.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Андижан: 147 км, 2 балла;

Фергана: 126 км, 2 балла.

В ночь на 17 января в 11 городах РУз ощутили землетрясение, произошедшее в Афганистане.

Сам Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в республике, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы была принята на Всемирной конференции ООН в марте 2015-го в Японии. Документ определяет комплекс мер экономического, правового и научного характера, позволяющих странам формировать свои национальные программы по снижению рисков бедствий.