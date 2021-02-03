Отрасль сельхозмашиностроения получит государственную поддержку

При импорте запчастей и комплектующих производителям сельхозтехники будут предоставляться преференции в виде освобождения от таможенных платежей и отсрочки уплаты НДС.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Глава республики подписал постановление "О дополнительных мерах по созданию здоровой конкурентной среды в отрасли сельскохозяйственного машиностроения".

Ожидается, что предоставление налоговых и таможенных льгот создаст равные условия для всех производителей и повысит инвестиционную привлекательность отрасли.

В частности, до 1 января 2022 года производители сельхозтехники освобождены от уплаты таможенных платежей (за исключением НДС и таможенных сборов) при импорте запчастей и комплектующих.

Условие для получения льготы — отсутствие отечественного производства данных товаров.

Кроме того, предприятия сферы сельскохозяйственного машиностроения получат преференцию в виде отсрочки уплаты НДС сроком 270 дней, начиная со дня помещения в таможенный режим "выпуск для свободного обращения" импортируемых комплектующих, сырья и материалов.

Для получения льготы предприятие-импортер составляет перечень запчастей и комплектующих и направляет его для одобрения в ГУП "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов" при Минэкономразвития.

Напомним, что в целях поддержки субъектов предпринимательства в сфере туризма, транспорта и общественного питания срок действия льгот по уплате налогов на землю и имущество продлен до 31 декабря 2021-го.

С 1 января отменен акцизный налог по импорту 73 товарных позиций.

Среди них — пищевая продукция (20 видов товаров — соки, сыр, творог, маргарин, кондитерские мучные изделия, колбасы и аналогичные мясные продукты), электротехнические товары (35 видов товаров — холодильники, телевизоры, газовые плиты, пылесосы, стиральные машины) и другие товарные позиции.