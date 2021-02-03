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Около 9% осужденных в Узбекистане заражены COVID-19 — МВД

© AP Photo / Darko Bandic
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210203/15929264/Okolo-9-osuzhdennykh-v-Uzbekistane-zarazheny-COVID-19--MVD.html

Согласно официальным данным, сегодня в системе исполнения наказания республики содержатся более 22 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. В Узбекистане подхватили коронавирусную инфекцию около 9% заключенных. 

Летальных случаев зафиксировано не было. Об этом сообщил глава отдела по организации лечебно-профилактической помощи Главного управления по исполнению наказания (ГУИН) МВД Баходыр Юсупов.

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"Следует отметить, что около девяти процентов осужденных заболели коронавирусом. Но смертей не было", — заявил он во время онлайн-брифинга.

Юсупов отметил, что все осужденные, у которых диагностирована средняя и тяжелая формы COVID-19, находятся в специализированных больницах.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Не остаются без помощи и заключенные с легкой или вовсе бессимптомной формой заболевания. 

Они получают лечение в медучреждениях системы ГУИН.

По данным МВД, сегодня в системе исполнения наказания Узбекистана содержатся более 22 тысяч человек, из них более 14 тысяч отбывают наказание в колониях закрытого типа, остальные — в колониях-поселениях.

Таковых в республике имеется 25, колоний закрытого типа — 18. Также имеется 11 следственных изоляторов.

Теги:
Тюрьма, МВД, пандемия, коронавирус, заключенные



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