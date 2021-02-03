МВД Узбекистана раскрыло число погибших при исполнении сотрудников в 2020-м

Сотрудниками органов внутренних дел было зафиксировано 322 случая несоблюдения закона, из них по 149 делам против граждан были возбуждены уголовные дела, а по 97 делам правонарушители были привлечены к административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 3 февраля - Sputnik. В Узбекистане в 2020 году 62 сотрудника правоохранительных органов погибли при исполнении служебных обязанностей, а пострадали 291 человек. Об этом было объявлено сегодня, в среду, на пресс-конференции, посвященной реформам в системе МВД, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Кроме того, в рамках мероприятия широко обсуждались 201 видео, на которых запечатлены различные инциденты между служащими силовых структур и гражданами за последний год.

"Из 201 видео, получивших широкое распространение в Интернете, 84 не доказывают вину сотрудников органов внутренних дел, в том числе 22 административных и 9 уголовных дел были рассмотрены против граждан", - сказал начальник управления кадров МВД.

К тому же Главное управление кадров и его собственные подразделения безопасности провели индивидуальную проверку. В результате предпринятых мер к 87 сотрудникам были применены дисциплинарные взыскания, 8 - уволены, а 20 - освобождены от занимаемых должностей.

Также, согласно предоставленным данным, в 2020 году сотрудниками органов внутренних дел было зафиксировано 322 случая несоблюдения закона, из них по 149 делам против граждан были возбуждены уголовные дела, а по 97 делам правонарушители были привлечены к административной ответственности.

"Цель приведенных выше цифр вовсе не в том, чтобы показать, сколько граждан было привлечено к ответственности или сколько было уволено", - сказал Иномов.

На конференции также был представлен краткий обзор реформ, проведенных в системе внутренних дел в 2019-2020 годах.

По словам Иномова, в последнее время особое внимание уделяется правильной реализации кадровой политики в системе МВД, набору высококвалифицированных специалистов, в частности, формированию нового поколения сотрудников органов внутренних дел. Разработана программа мероприятий по дисциплине правоохранительных органов, целевому обучению и повышению квалификации сотрудников, воспитанию их в преданности Родине и профессии.

Известно, что в период с 2019 по 2020 годы специальная рабочая группа, сформированная руководством МВД, посетила каждое отделение правоохранительных органов страны, где подверглись критике некоторые служащие за безответственное отношение к своим обязанностям.

Кроме того, все сотрудники, работающие непосредственно с населением: дорожно-патрульная служба, патрульно-постовая служба, миграционная служба и оформление гражданства, прошли аттестацию. Отмечается, что 178 служащих были освобождены от должностей за профнепригодность, и еще двадцать человек уволены из органов внутренних дел.

В системе МВД есть также должность заместителя начальника по воспитательной части, который непосредственно отвечает за служебную дисциплину. Перед заступлением на должность руководитель данного подразделения проходит аттестацию, организованную спецкомиссией.

К тому же для выявления сотрудников, оказывающих негативное влияние на коллектив, психологи изучают духовную атмосферу в каждом отделении органов внутренних дел, чтобы избежать в будущем неприятных ситуаций.