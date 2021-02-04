В Узбекистане введут уголовную ответственность за половую связь до 18 лет

По мнению депутатов, такие законы повысят позиции страны на международных рейтингах благодаря выполнению международных обязательств.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В Узбекистане одобрен законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за половую связь двух несовершеннолетних, сообщают в Сенате Олий Мажлиса.

"Теперь подросткам, вступившим в половой контакт в возрасте до 18 лет, грозит уголовная ответственность на территории республики. А еще законом запрещается вступление в близкие связи в обмен на материальные и другие виды ценностей, зная, что партнер не достиг 18 лет", - говорится в информации.

Еще два нововведения в Уголовный кодекс республики: уголовная ответственность за любую форму принуждения несовершеннолетнего к труду и за склонение несовершеннолетнего к участию в деятельности незаконных общественных объединений и религиозных организаций, течений, сект на территории Узбекистана.

По мнению депутатов, такие законы повысят позиции страны в международных рейтингах благодаря выполнению международных обязательств.