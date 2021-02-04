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В Узбекистане введут уголовную ответственность за половую связь до 18 лет

© Sputnik / Ольга Головко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210204/15929904/V-Uzbekistane-vvedut-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-polovuyu-svyaz-do-18-let.html

По мнению депутатов, такие законы повысят позиции страны на международных рейтингах благодаря выполнению международных обязательств.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В Узбекистане одобрен законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за половую связь двух несовершеннолетних, сообщают в Сенате Олий Мажлиса.

"Теперь подросткам, вступившим в половой контакт в возрасте до 18 лет, грозит уголовная ответственность на территории республики. А еще законом запрещается вступление в близкие связи в обмен на материальные и другие виды ценностей, зная, что партнер не достиг 18 лет", - говорится в информации.

Еще два нововведения в Уголовный кодекс республики: уголовная ответственность за любую форму принуждения несовершеннолетнего к труду и за склонение несовершеннолетнего к участию в деятельности незаконных общественных объединений и религиозных организаций, течений, сект на территории Узбекистана.

По мнению депутатов, такие законы повысят позиции страны в международных рейтингах благодаря выполнению международных обязательств.

Теги:
Законопроект, новый закон, закон, секс, дети, подростки, подросток, Узбекистан, Узбекистан



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