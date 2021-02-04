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Мужчина закрывает портфель

Назначен очередной заместитель советника президента

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210204/15930113/Naznachen-ocherednoy-zamestitel-sovetnika-prezidenta.html

Ответственную должность занял Атабаев Шухрат Халдарович. Он будет регулировать деятельность в сфере отраслевой экономики, а также инвестиционной и внешней политики республики.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. В соответствии с указом главы государства заместителем советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики стал Атабаев Шухрат Халдарович. Об этом сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

До назначения Атабаев работал председателем правления "Ипотека-банка".

Ранее пост заместителя советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта занял замминистра народного образования Дилшод Кенжаев.




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