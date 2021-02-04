Сколько доз вакцины AstraZeneca получит Узбекистан

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. В Узбекистан будет предоставлена вакцина AstraZeneca против коронавируса по программе COVAX, сообщается на сайте ЮНИСЕФ.

Республика получит 2 млн 640 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Oxford.

"В рамках программы COVAX 18 стран: Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Республика Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Украина, Западный берег реки Иордан и сектор Газа – первыми получат по 1,2 млн доз вакцины Pfizer/Biontech", - говорится в публикации.

Известно, что одна доза вакцины стоит приблизительно 3 доллара.

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Напомним, в настоящее время власти Узбекистана продолжают вести переговоры с российским производителем вакцины от COVID-19 о закупке препарата "Спутник V". Ранее глава СЭС Адхам Бахромов заявлял, что прорабатывается вопрос поставки в республику 100 тысяч доз вакцины.

В свою очередь замминистра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев сообщал, что в данный момент узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией вакцины "Спутник V" и намерена локализовать ее производство в стране. В частности, разработана дорожная карта по импорту, регистрации, подготовке к вакцинации, обучению медперсонала для работы с вакциной "Спутник V". Документ был направлен в РФ для дальнейшего подписания.