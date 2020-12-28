Сколько вакцин от COVID-19 создано в мире и чем они отличаются — иммунолог

По словам эксперта, рынок сейчас не охвачен в должном объеме и спрос значительно превышает предложение, поэтому бояться прямой конкуренции не стоит. В ближайшие месяцы сохранится аналогичная ситуация, добавил специалист.
Как сообщает Крючков, все вакцины основаны на разных технологических платформах, поэтому клинические свойства применения препаратов значительно различаются. В зависимости от классификации их насчитывается около 7-9 штук, отметил спикер.
"Российская вакцина спутник V там Гам-КОВИД-Вак и Гам-КОВИД-Вак-Лио - это векторные аденовирусные вакцины на основе человеческого аденовируса", - объяснил иммунолог. Подобная вакцина есть у AstraZeneca, только она разработана на основе обезьяньего аденовируса, добавил ученый.
По данным спикера, китайская аденовирусная вакцина CanSino Biologics содержит в своем составе один тип вектора.
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"Вторая китайская вакцина Sinovac Biotech - это живая аттенуированная или инактивированная аденовирусная вакцина. В ней содержатся неактивные, неспособные к размножению частицы вируса. Живых вирусных частиц в этой вакцины содержаться не должно. Наработано уже несколько миллионов доз. Она находится на стадии масштабного производства", - пояснил Крючков.
В заключение специалист сказал, что вакцины Pfizer и Moderna пока не могут в должной мере охватить собственный американский рынок.
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