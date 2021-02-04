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Визит президента Узбекистана в Ферганскую область

Мирзиёев поручил трудоустроить 200 тысяч молодых людей Ферганской области

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Глава государства дал совет молодежи больше учиться и совершенствовать свои профнавыки. По его словам, жизнь - это борьба, конкуренция. Силен в ней станет тот, кто умен, образован, трудится.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Первым адресом, куда направился Шавкат Мирзиёев в Ферганской области стала виноградарская кооперация "Файзли боглар сари" в Алтыарыкском районе, чья общая площадь составляет порядка 130 гектаров. Из них 40 гектаров занимают виноградники, 90 гектаров – интенсивные сады. Имеются морозильный склад вместимостью 2 тысячи тонн, грузовая техника.

© Sputnik / Денис Абрамов
Как стать обладателем собственного виноградника в Узбекистане

Раньше здесь на 6 гектарах выращивали по 20 центнеров хлопка и 25 центнеров зерна, а в прошлом году посадили виноград сортов "Хусайни", "Келин бармак" и "Ризамат". Между рядами выращивают помидоры, огурцы, зелень, перец и другие овощи. Внедрена система капельного орошения.

В кооперации выделены наделы 51 гражданину, среди которых мигранты, вернувшиеся из-за границы, сообщает пресс-служба президента.

Президент признался, что как родитель дорожит каждым молодым человеком. 

"Если сегодня мы создадим источник дохода для молодых людей, обучим их работе, поможем встать на ноги, через 2-3 года они не будут ни от кого зависеть - у них будет счет в банке, они обзаведутся домом, будут хорошо жить, хорошо воспитывать детей", - заявил Мирзиёев.

Глава государства дал совет молодежи больше учиться и совершенствовать свои профнавыки. По его словам, жизнь - это борьба, конкуренция. Силен в ней станет тот, кто умен, образован, трудится.

При этом лидер республики поручил трудоустроить в Ферганской области 200 тысяч молодых людей, выделив им земельные наделы.




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