Нужно учитывать мнение людей: Саида Мириёева об изменении парковых зон

К своим словам она добавила снимки сквера "Голубые купола" в центре Ташкента, где планируется сооружение комплекса "Истиклол", посвященного 30-летию независимости Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Саида Мирзиёева заявила о том, что необходимо учитывать мнение жителей при изменении парковых зон, об этом она написала в Telegram-канале.

"Городские общественные пространства, в особенности зеленые парковые территории, нуждаются в защите, сохранении и приумножении. Недопустимо их кардинальное изменение без учета мнения общественности и жителей города", — говорится в публикации.

К своим словам она добавила снимки сквера "Голубые купола" в центре Ташкента, где планируется сооружение комплекса "Истиклол", посвященного 30-летию независимости Узбекистана.

Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции >>

Напомним, ранее дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева объявила о начале проведения акции Ko'ngil ko'zi (практическая работа по обследованию слепых и слабовидящих детей). Ради этого она приехала со своей командой в Нукус.