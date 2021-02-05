Нужно учитывать мнение людей: Саида Мириёева об изменении парковых зон

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Саида Мирзиёева заявила о том, что необходимо учитывать мнение жителей при изменении парковых зон, об этом она написала в Telegram-канале.
"Городские общественные пространства, в особенности зеленые парковые территории, нуждаются в защите, сохранении и приумножении. Недопустимо их кардинальное изменение без учета мнения общественности и жителей города", — говорится в публикации.
К своим словам она добавила снимки сквера "Голубые купола" в центре Ташкента, где планируется сооружение комплекса "Истиклол", посвященного 30-летию независимости Узбекистана.
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Напомним, ранее дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева объявила о начале проведения акции Ko'ngil ko'zi (практическая работа по обследованию слепых и слабовидящих детей). Ради этого она приехала со своей командой в Нукус.