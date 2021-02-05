В Каракалпакстане строится первый православный храм

Будущий храм возводится в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона в 23-м микрорайоне Нукуса. В епархии надеются, что стены сооружения будут подняты уже в этом году.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В Нукусе началось строительство первого на территории автономной республики Каракалпакстан православного храма. Молитвенный чин закладки камня 4 февраля совершил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Будущий храм возводится в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона в 23-м микрорайоне каракалпакской столицы. Мероприятие по освящению закладки камня посетили представители местных органов власти.

© Sputnik / Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии Будущий храм святого Пантелеимона в Нукусе

В своем обращении к верующим глава Среднеазиатского митрополичьего округа отметил, что храм является местом воспитания в идеалах высокой духовной нравственности и выразил надежду, что эти качества, приобретенные здесь, принесут большую пользу людям, живущим во всем Узбекистане.

"Наш президент Шавкат Миромонович Мирзиёев, когда поздравляет меня с праздниками Пасхи и Рождества Христова, то пишет такие слова: “Я желаю, чтобы Православная церковь в Узбекистане процветала и внесла свой вклад в дело воспитания молодежи". Глава страны всячески старается нам помочь. И мы ему очень благодарны за его отношение к нам, православным людям", - сказал владыка Викентий.

Православные верят, что земля Каракалпакстана освящена еще стопами апостолов Фомы и Андрея Первозванного, которые проповедовали христианство в некоторых государствах, расположенных на Великом Шелковом пути.

Однако на всей территории Каракалпакстана, которая занимает более 166,5 тыс. квадратных километров, действует лишь один молитвенный дом, открытый в Нукусе в начале нулевых.

Архипастырь выразил надежду, что стены сооружения будут подняты уже в этом году. Это могло бы стать хорошим подарком к юбилейной дате. На этот год намечены праздничные мероприятия, приуроченные к 150-летию образования епархии.