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Закладка первого в Каракалпакстане православного храма

В Каракалпакстане строится первый православный храм

© Sputnik / Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210205/15944009/V-Karakalpakstane-stroitsya-pervyy-pravoslavnyy-khram.html

Будущий храм возводится в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона в 23-м микрорайоне Нукуса. В епархии надеются, что стены сооружения будут подняты уже в этом году.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В Нукусе началось строительство первого на территории автономной республики Каракалпакстан православного храма. Молитвенный чин закладки камня 4 февраля совершил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Будущий храм возводится в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона в 23-м микрорайоне каракалпакской столицы. Мероприятие по освящению закладки камня посетили представители местных органов власти.

Будущий храм святого Пантелеимона в Нукусе
© Sputnik / Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии
Будущий храм святого Пантелеимона в Нукусе

В своем обращении к верующим глава Среднеазиатского митрополичьего округа отметил, что храм является местом воспитания в идеалах высокой духовной нравственности и выразил надежду, что эти качества, приобретенные здесь, принесут большую пользу людям, живущим во всем Узбекистане. 

"Наш президент Шавкат Миромонович Мирзиёев, когда поздравляет меня с праздниками Пасхи и Рождества Христова, то пишет такие слова: “Я желаю, чтобы Православная церковь в Узбекистане процветала и внесла свой вклад в дело воспитания молодежи". Глава страны всячески старается нам помочь. И мы ему очень благодарны за его отношение к нам, православным людям", - сказал владыка Викентий. 

Православные верят, что земля Каракалпакстана освящена еще стопами апостолов Фомы и Андрея Первозванного, которые проповедовали христианство в некоторых государствах, расположенных на Великом Шелковом пути. 

Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
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Однако на всей территории Каракалпакстана, которая занимает более 166,5 тыс. квадратных километров, действует лишь один молитвенный дом, открытый в Нукусе в начале нулевых. 

Архипастырь выразил надежду, что стены сооружения будут подняты уже в этом году. Это могло бы стать хорошим подарком к юбилейной дате. На этот год намечены праздничные мероприятия, приуроченные к 150-летию образования епархии.




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