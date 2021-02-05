Узбекистан запустил цифровой "лейбелинг" товаров — в этом ему помогла Россия

Летом 2019-го Государственный налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Узбекистан успешно внедряет российский опыт цифровой маркировки и отслеживания продукции, заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов.

"Совместно с нашими российским партнерами успешно запущена система цифровой маркировки табачной, алкогольной продукции", — заявил он, выступая на форуме "Almaty Digital Forum 2021 - Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность".

Арипов также добавил, что с 2022 года в Узбекистане планируется внедрить мониторинг маркировки и отслеживания лекарственных средств, питьевой воды и бытовой техники.

Напомним, что летом 2019-го Государственный налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике.

В октябре того же года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка РФ и Инспекция по регулированию алкогольного и табачного рынка при Министерстве финансов Узбекистана подписали меморандум по вопросам лицензирования и маркировки алкогольной продукции.

Этот документ предусматривает организацию экспертных консультаций по вопросам лицензирования и маркировки, а также внедрение автоматизированной информационной системы учета объема алкогольной продукции.

С 1 декабря 2020-го в Узбекистане был полностью запущен проект по маркировке сигарет и алкоголя.