Вздутие живота может указывать на смертельную болезнь

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Вздутие живота может быть одним из сигналов, указывающих на наличие смертельно опасного заболевания — рака кишечника.
К такому выводу пришли ученые Британской онкологической ассоциации, передает Express.
Специалисты объяснили, что вздутие брюшной полости, как правило, указывает на асцит — когда в животе скапливается жидкость.
Асцит между тем — один из наиболее частых симптомов раннего развития онкологии.
Кроме того, помимо рака, есть и другие неприятные заболевания, первыми звоночками которых является вздутие: это гастропарез, синдром раздраженного кишечника, глютеновая болезнь или запор.
Однако гадать можно долго, вместо этого лучше сходить на прием к врачу, который и определит настоящую причину, убеждены ученые.
Ранее специалисты выявили основные симптомы рака у детей — это быстрая утомляемость, сонливость малыша, нарушение аппетита и необоснованная температура, которая появляется чаще всего вечером.
Также указывать на развитие ужасного недуга могут частые простуды, боли в суставах и синяки непонятного происхождения.
Если все эти симптомы долго не проходят, то родителям следует начинать бить тревогу.