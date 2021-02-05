Вздутие живота может указывать на смертельную болезнь

Как правило, это говорит лишь о повышенном газообразовании, которое происходит из-за переедания. Однако это также может быть симптомом страшного недуга.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Вздутие живота может быть одним из сигналов, указывающих на наличие смертельно опасного заболевания — рака кишечника.

К такому выводу пришли ученые Британской онкологической ассоциации, передает Express.

Специалисты объяснили, что вздутие брюшной полости, как правило, указывает на асцит — когда в животе скапливается жидкость.

Асцит между тем — один из наиболее частых симптомов раннего развития онкологии.

Кроме того, помимо рака, есть и другие неприятные заболевания, первыми звоночками которых является вздутие: это гастропарез, синдром раздраженного кишечника, глютеновая болезнь или запор.

Однако гадать можно долго, вместо этого лучше сходить на прием к врачу, который и определит настоящую причину, убеждены ученые.

Ранее специалисты выявили основные симптомы рака у детей — это быстрая утомляемость, сонливость малыша, нарушение аппетита и необоснованная температура, которая появляется чаще всего вечером.

Также указывать на развитие ужасного недуга могут частые простуды, боли в суставах и синяки непонятного происхождения.

Если все эти симптомы долго не проходят, то родителям следует начинать бить тревогу.