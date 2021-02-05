В Узбекистане будут созданы центры агроуслуг

С 1 марта этого года разрешено создание в порядке эксперимента малых научно-инновационных предприятий в НИИ системы Национального центра с привлечением субъектов предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент утвердил Концепцию приоритетного развития системы знаний и инноваций в сельском хозяйстве в 2021–2025 гг.

Будет образован координационный совет, который обеспечит тесную интеграцию образования, науки и производства в сфере сельского хозяйства. Его рабочий орган — Национальный центр знаний и инноваций в сельском хозяйстве будет налаживать деловое сотрудничество между фермерами, кластерами и кооперациями с одной стороны и передовыми зарубежными научно-исследовательскими учреждениями с другой. Центр будет координировать деятельность госучреждений науки и высшего образования в сельхозсфере.

В компетенцию структуры войдет также подготовка кадров в аграрных вузах и техникумах с учетом потребностей сферы, а также создание системы сертификации кадров. Планируется развивать информационные и консалтинговые услуги с широким привлечением частного сектора, создать международный экспертный совет (International Expert Board).

Будет оказано содействие во внедрении международных стандартов качества.

Национальный центр создается на базе Научно-производственного центра сельского хозяйства и продовольственного обеспечения, ГУП "Агроинновация" и Центра семеноводства хлопчатника.

Он объединит три НИИ: богарного земледелия, земледелия в южных районах и НПО зерна и риса. Кроме того, в систему Национального центра переходит НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. академика М. Мирзаева, а также НИИ защиты растений.

Планируется в сотрудничестве с Китаем создать Янлинский агроинновационный парк.

Как решат проблему финансирования

Проекты, включаемые в пятилетние программы по госзаказу, будут финансироваться главным образом из Госбюджета. Кроме того, будет создан Фонд по поддержке знаний и инноваций в сельском хозяйстве.

На средства, выделяемые в рамках проекта Всемирного банка и на основе ГЧП в 2021–2022 годах будут созданы Республиканский и областные центры агроуслуг. Они будут оказывать информационные и консалтинговые услуги.

На трансформацию государственного управления и научно-исследовательских институтов в сфере сельского хозяйства направляются средства Всемирного банка в размере 160 млн долларов США.

Как привлечь предпринимателей в прикладную науку

С 1 марта 2021 года разрешено создание в порядке эксперимента малых научно-инновационных предприятий в НИИ системы Национального центра с привлечением субъектов предпринимательства.

При этом научные учреждения организуют научно обоснованный посев, наладят семеноводство и селекцию сельскохозяйственных культур, разработают предложения по защите растений от вредителей и повышению плодородности почвы. В свою очередь, субъекты предпринимательства окажут содействие в финансировании деятельности НИИ по созданию новых сортов и гибридов, примут меры по коммерциализации результатов их деятельности. Также бизнесу поможет наладить производство и экспорт, закупить оборудование для лабораторий, а также для хранения, сортировки и расфасовки семян и переработки плодоовощной продукции.