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Знак Дорожные работы

Часть Юнусабадского моста в Ташкенте временно закроют для движения

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210206/15949083/Chast-Yunusabadskogo-mosta-v-Tashkente-vremenno-zakroyut-dlya-dvizheniya.html

Водителям рекомендовали пользоваться путями объезда и принесли извинения за возможные неудобства.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Ташкенте временно закроют для движения часть Юнусабадского моста, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

В столице сдан в эксплуатацию еще один мост
Пресс-служба президента Узбекистана
По накатанной: новый мост на улице Кипчак сдан в эксплуатацию
Причиной названы дорожные работы.

"Одна сторона двусторонней дороги на мосту над проспектом Амира Темура (ор-р. "Универсам"), в направлении от станции метро "Юнусабад" в сторону Городской клинической больницы №7 (бывшая №17), будет временно закрыта для движения транспорта", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Планируется, что работы будут завершены 13 февраля.

Водителям рекомендовали пользоваться путями объезда: на участке возможны пробки.

Часть Юнусабадского моста в Ташкент временно закроют для движения
Пресс-служба хокимията Ташкента
Часть Юнусабадского моста в Ташкент временно закроют для движения

В конце декабря в столице завершился капремонт путепровода по улице Ахмада Дониш Малой кольцевой автодороги и на перекрестке улиц Мискин и Уста Ширин. На реализацию проекта ушел 21 миллиард сумов, средства были выделены из местного бюджета.

Теги:
транспорт, перекрытие движения, мост, Хокимият Ташкента, Ташкент



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