Часть Юнусабадского моста в Ташкенте временно закроют для движения

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Ташкенте временно закроют для движения часть Юнусабадского моста, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Причиной названы дорожные работы.

"Одна сторона двусторонней дороги на мосту над проспектом Амира Темура (ор-р. "Универсам"), в направлении от станции метро "Юнусабад" в сторону Городской клинической больницы №7 (бывшая №17), будет временно закрыта для движения транспорта", — говорится в публикации на Telegram-канале.

Планируется, что работы будут завершены 13 февраля.

Водителям рекомендовали пользоваться путями объезда: на участке возможны пробки.

Пресс-служба хокимията Ташкента Часть Юнусабадского моста в Ташкент временно закроют для движения

В конце декабря в столице завершился капремонт путепровода по улице Ахмада Дониш Малой кольцевой автодороги и на перекрестке улиц Мискин и Уста Ширин. На реализацию проекта ушел 21 миллиард сумов, средства были выделены из местного бюджета.