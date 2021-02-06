Хоким Ферганы потерял свою должность после визита Мирзиёева в город

Также постов лишились прокурор, начальник отдела внутренних дел и глава налоговой инспекции города.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Хоким Ферганы Хамид Хабибиддинов освобожден от должности, сообщает информагентство УзА на своем Telegram-канале.

Причиной стали недостатки в его работе. Также постов лишились прокурор, начальник отдела внутренних дел и глава налоговой инспекции города.

Череда увольнений прошла после незапланированного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в ферганскую махаллю "Шодиёна". В разговоре с местными жителями, которые очень тепло встретили главу государства, Мирзиёев заявил, что пришел лично, "чтобы узнать реальную ситуацию, облегчить заботы людей".

Президент расспросил граждан об их проблемах, ознакомился с условиями жизни. Узбекского лидера "совершенно не устроила деятельность руководителей секторов", отмечает УзА.

Ранее стало известно об увольнении хокима, прокурора, начальников ОВД и ГНИ Кувинского района, хокима и прокурора Узбекистанского района, а также главы Язъяванского района.