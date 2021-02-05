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Шавкат Мирзиеев незапланированно посетил махаллю Шодиёна в Фергане

Пошел против правил: Мирзиёев незапланированно посетил махаллю

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Президент прошел по улицам махалли и встретился с местными жителями, которые меньше всего ожидали увидеть в гостях главу государства.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев внезапно решил поменять запланированный маршрут, направившись без предупреждения в одну из махаллей Ферганы, сообщили в пресс-службе президента. Он прошел по улицам и встретился с местными жителями, которые меньше всего ожидали увидеть в гостях главу государства.

"Я пришел в вашу махаллю лично, чтобы узнать реальную ситуацию, облегчить заботы людей", - сказал Шавкат Мирзиёев в разговоре с жителями.

Как оказалось, завтра у одного из молодых людей планируется свадьба. Президент поздравил молодых, пожелал счастья и здоровья будущей семье.

Шавкат Мирзиеев незапланированно посетил махаллю Шодиёна в Фергане
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев незапланированно посетил махаллю Шодиёна в Фергане

Глава государства прошелся по улице Сахибкирана Темура в махалле Шодиёна, осмотрел дома и торговые точки, посетил также здание махаллинского комитета, где побеседовал с председателем и советниками, поинтересовался условиями жизни населения, спросил о проблемах и недостатках.

Президент поручил ответственным лицам по решить проблемы граждан.

Теги:
махалля, президент Узбекистана, Ферганская область, Узбекистан



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