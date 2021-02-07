22:01 07 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Пустая аудитория

Узбекистан предложил Таджикистану образовать новый совместный вуз

Unsplash / Changbok Ko
Общество
Получить короткую ссылку
492 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210207/15954270/Uzbekistan-predlozhil-Tadzhikistanu-obrazovat-novyy-sovmestnyy-vuz.html

Перечень факультетов, оплата за обучение, образовательные программы и язык преподавания - эти и другие организационные вопросы будут решены в ближайшем будущем, уточнили в образовательном ведомстве Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Во втором по величине городе в Таджикистане в скором времени откроется совместный узбекско-таджикистанский университет, передает Sputnik Таджикистан. Об этом заявил Министр образования и науки этой страны Мухаммадюсуф Имомзода. Причем, как отметил глава ведомства, предложение о создании совместного вуза поступило от Национального университета Узбекистана.

"Мы изучили данное предложение и пришли к выводу, что данное высшее учебное заведение будет создано на базе Худжандского госуниверситета", – сообщил чиновник.

Перечень факультетов, оплата за обучение, образовательные программы и язык преподавания - эти и другие организационные вопросы будут решены в ближайшем будущем, уточнили в ведомстве.

Для справки: Худжанд - административный центр Согдийской области. Один из древнейших городов Центральной Азии, важный транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны.

Теги:
вуз, Образование, высшее образование, Таджикистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Железная дорога среди затопленной местности в Германии
Германия под водой: ужасающие кадры потопа
Слияние разных по температуре рек попало в объектив камеры
Вместе, но не едины: чарующие кадры слияния рек в Адыгее
Потребительская корзина
Сыт, здоров, ухожен: сколько денег нужно узбекистанцу для комфортной жизни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться