Узбекистан предложил Таджикистану образовать новый совместный вуз

Перечень факультетов, оплата за обучение, образовательные программы и язык преподавания - эти и другие организационные вопросы будут решены в ближайшем будущем, уточнили в образовательном ведомстве Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Во втором по величине городе в Таджикистане в скором времени откроется совместный узбекско-таджикистанский университет, передает Sputnik Таджикистан. Об этом заявил Министр образования и науки этой страны Мухаммадюсуф Имомзода. Причем, как отметил глава ведомства, предложение о создании совместного вуза поступило от Национального университета Узбекистана.

"Мы изучили данное предложение и пришли к выводу, что данное высшее учебное заведение будет создано на базе Худжандского госуниверситета", – сообщил чиновник.

Перечень факультетов, оплата за обучение, образовательные программы и язык преподавания - эти и другие организационные вопросы будут решены в ближайшем будущем, уточнили в ведомстве.

Для справки: Худжанд - административный центр Согдийской области. Один из древнейших городов Центральной Азии, важный транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны.