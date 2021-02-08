14:42 08 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Spotify

Музыкальный сервис Spotify встал на налоговый учет в Узбекистане

© AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE
Общество
Получить короткую ссылку
51 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210208/15955667/Muzykalnyy-servis-Spotify-vstal-na-nalogovyy-uchet-v-Uzbekistane.html

Стриминговый интернет-сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, пока еще не заработал в республике.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Музыкальный сервис Spotify встал на налоговый учет в Узбекистане, сообщает Государственный налоговый комитет.

Однако пока в республике сервис недоступен.

Spotify - стриминговый интернет-сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство.

"Яндекс" встал на налоговый учет в Узбекистане >>

На сервис приходится более 36 % мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии. С 15 июля 2020 года сервис официально запущен в России.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, музыканты, музыкант, музыка



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Невесты из Пакистана: свадебный модный показ - фотолента
Когда он любит собак, а она - кошек: любовь побеждает все - милое видео
Когда ему нравятся собаки, а ей - кошки: любовь побеждает все - милое видео
Потребительская корзина
Сыт, здоров, ухожен: сколько денег нужно узбекистанцу для комфортной жизни

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться