Стриминговый интернет-сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, пока еще не заработал в республике.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Музыкальный сервис Spotify встал на налоговый учет в Узбекистане, сообщает Государственный налоговый комитет.

Однако пока в республике сервис недоступен.

Spotify - стриминговый интернет-сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство.

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На сервис приходится более 36 % мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии. С 15 июля 2020 года сервис официально запущен в России.