Сотни узбекистанцев вернулись на родину из Астраханской области в январе

Россия и Узбекистан продолжают активно развивать взаимодействие по вопросам миграционного характера, помощи гражданам, попавшим в сложную ситуацию.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Более 250 граждан Узбекистана вернулось на родину из Астраханской области в январе, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Январь 2021... 258 граждан республики Узбекистан, находящихся в Астраханской области, получили помощь в обеспечении права на возвращение в страну своего гражданства", — говорится в публикации в Instagram омбудсмена.

Ранее Татьяна Москалькова рассказала, что во время пандемии COVID-19 в родную страну из РФ вернулось более 12 тысяч граждан Узбекистана, находившихся в Самарской области.