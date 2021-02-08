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Сотни узбекистанцев вернулись на родину из Астраханской области в январе

CC0 / Unsplash / Sigmund
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210208/15955782/Bolee-250-uzbekistantsev-vernulis-na-rodinu-iz-Astrakhanskoy-oblasti-v-yanvare.html

Россия и Узбекистан продолжают активно развивать взаимодействие по вопросам миграционного характера, помощи гражданам, попавшим в сложную ситуацию.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Более 250 граждан Узбекистана вернулось на родину из Астраханской области в январе, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Январь 2021... 258 граждан республики Узбекистан, находящихся в Астраханской области, получили помощь в обеспечении права на возвращение в страну своего гражданства", — говорится в публикации в Instagram омбудсмена.

Ранее Татьяна Москалькова рассказала, что во время пандемии COVID-19 в родную страну из РФ вернулось более 12 тысяч граждан Узбекистана, находившихся в Самарской области.

Теги:
Татьяна Москалькова, Россия, Узбекистанцы, Астраханская область, Узбекистан



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