Строительство аэродрома началось в эксклаве Сох

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Сохском районе началось строительство аэродрома, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Ферганы.

Эксклав Сох — административно-территориальная единица Ферганской области Узбекистана, находящаяся внутри Кыргызстана. Президент РУз Шавкат Мирзиёев в августе подписал постановление о мерах по комплексному социально-экономическому развитию территории в 2020-2021 годах, которое предусматривает в том числе создание аэродрома.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Ферганы, под объект выделили участок площадью 4,5 гектара в махаллинском сходе граждан "Новобод".

Длина взлетно-посадочной полосы составит 650 метров, ширина — сто. Реализация проекта обойдется в 12 миллиардов сумов, работы планируется завершить уже к маю.

На границе Кыргызстана с узбекистанским эксклавом Сох 31 мая 2020 года произошел конфликт местных жителей. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Минздраве КР, пострадали 25 человек.

В ноябре Ферганский областной суд приступил к рассмотрению дела в отношении 22 человек, обвиняемых в сопротивлении представителям власти и участии в массовых беспорядках на территории эксклава.