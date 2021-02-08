Узбекистан изучит возможность поставок индийской вакцины от COVID

В ходе встречи были обсуждены условия регистрации и поставки в республику индийской вакцины Covaxin от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Узбекистан изучит возможность регистрации и поставок в республику индийской вакцины Covaxin, сообщает "Дуне".

Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Узбекистана и индийская Bharat Biotech International Ltd в онлайн-режиме обсудили возможности двустороннего сотрудничества.

"В ходе встречи были обсуждены условия регистрации и поставки в нашу республику индийской вакцины Covaxin от коронавируса", - говорится в информации.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который заложил основы сотрудничества в этой области, добавили в агентстве.

Сколько доз вакцины AstraZeneca получит Узбекистан >>

Напомним, в настоящее время власти Узбекистана продолжают вести переговоры с российским производителем вакцины от COVID-19 о закупке препарата "Спутник V". Ранее глава СЭС Адхам Бахромов заявлял, что прорабатывается вопрос поставки в республику 100 тысяч доз вакцины.

В свою очередь замминистра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев сообщал, что в данный момент узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией вакцины "Спутник V" и намерена локализовать ее производство в стране. В частности, разработана дорожная карта по импорту, регистрации, подготовке к вакцинации, обучению медперсонала для работы с вакциной "Спутник V". Документ был направлен в РФ для дальнейшего подписания.