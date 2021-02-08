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Вид на поселок Солнце находящийся недалеко от Паркента

Весна в окно стучится: в Узбекистане ожидаются дожди и потепление

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210208/15960487/Vesna-v-okno-stuchitsya-v-Uzbekistane-ozhidayutsya-dozhdi-i-poteplenie.html

Синоптики предупреждают, что в течение всей недели в горных районах республики есть вероятность схода лавин.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В понедельник в большинстве регионов Узбекистана сохранится неустойчивая погода. По территории республики местами пройдут дожди, а в предгорных и горных районах - ливни. Осадки обойдут стороной лишь Каракалпакстан, Хорезмскую и Сурхандарьинскую области, сообщают в Узгидромете.

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Температура воздуха в дневные часы составит +10...+5, по крайнему югу — +17...+20 градусов, по северу — +5...+10 градусов.

Во вторник она закрепит прежние показатели. Дожди ожидаются в Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях. 

В среду слабые ливневые осадки пройдут по Каракалпакстану и Хорезмской области, в четверг — по Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям. 

В эти дни воздух прогреется до +15...+17 градусов, на юге — до +20 градусов.

В пятницу по всей территории Узбекистана установится малооблачная погода. В дневные часы потеплеет до +17...+20 градусов, по югу и пустынной зоне — до +22 градусов.

Синоптики предупреждают, что в течение всей недели в горных районах республики есть вероятность схода лавин.

Теги:
Узгидромет, Узбекистан, погода



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