Для узбекистанцев вводят новый вид отпуска

В "Отпуск для семейного путешествия" можно отправляться в путешествие с родителями, родственниками, пожилыми людьми и наставниками.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. У жителей Узбекистана появится новый вид отпуска, который может продолжаться не менее пяти дней, сообщается в новом указе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"В "Отпуск для семейного путешествия" можно отправляться в путешествие с родителями, родственниками, пожилыми людьми и наставниками", - говорится в документе.

Известно, что он будет предоставляться за счет ежегодного основного отпуска с согласия работодателя и в соответствии с коллективными договорами.

Напомним, согласно Трудовому кодексу Узбекистана, каждый сотрудник, в том числе и работающий по совместительству, вправе получить ежегодный трудовой отпуск для отдыха и восстановления работоспособности с сохранением места работы (должности) и средней зарплаты.

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Взять отпуск за первый рабочий год можно уже по истечении шести месяцев. Продолжительность ежегодного отпуска должна составлять не менее пятнадцати рабочих дней.