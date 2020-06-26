Кому положен отпуск до истечения шестимесячного срока – ТК РУз

Некоторые узбекистанцы могут получить отпуск по желанию за первый рабочий год до истечения шести месяцев с сохранением должности и средней зарплаты.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В Минюсте Узбекистана напомнили, кому из узбекистанцев полагается отпуск по желанию. Согласно Трудовому кодексу Узбекистана, каждый сотрудник, в том числе и работающий по совместительству, вправе получить ежегодный трудовой отпуск для отдыха и восстановления работоспособности с сохранением места работы (должности) и средней зарплаты.

Взять отпуск за первый рабочий год можно уже по истечении шести месяцев. Продолжительность ежегодного отпуска должна составлять не менее пятнадцати рабочих дней. Очередь на получение отпуска определяется в соответствии с утвержденным графиком работодателя до начала календарного года.

Однако до истечения шестимесячного срока в обязательном порядке отпуск по желанию предоставляется: женщинам — перед или после отпуска по беременности и родам, инвалидам I и II группы, девушкам и юношам до 18 лет, военнослужащим срочной военной службы, уволенным в резерв и поступившим на работу, совместителям - одновременно с отпуском по основному месту работы.

Право взять отпуск имеют также обучающиеся в учебных заведениях без отрыва от производства, работники, освобожденные от должностных обязанностей в связи с изменениями в деятельности организации, преподаватели в период летних каникул независимо от времени поступления на работу.

Также отпуск по желанию в летнее или любое удобное время могут получить: одинокие родители (вдовы, вдовцы, разведенные, одинокие матери) и жены военнослужащих срочной военной службы, воспитывающие одного или несколько детей до четырнадцати лет (ребенка инвалида – до шестнадцати лет); инвалиды I и II группы; участники войны 1941-1945 годов и приравненные к ним льготники; лица моложе 18 лет; обучающиеся в учебных заведениях без отрыва от производства; мужчины, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам; в иных случаях по коллективному договору, соглашению.

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Напомним, в марте текущего года в Министерстве юстиции утвердили порядок предоставления трудового отпуска родителям или опекунам воспитанников детских садов и учащихся 1-4-х классов школ на время карантина.

Отпуск предоставляется по желанию работников, независимо от графика.