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Минвуз: привлечение студенток к встрече гостей — это принудительный труд

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210210/15972985/Minvuz-privlechenie-studentok-k-vstreche-gostey-eto-prinuditelnyy-trud.html

Глава ведомства заступился за студенток после того, как в Сети появились письма чиновников с просьбой предоставить девушек для встречи гостей. Анонсировано принятие приказа, запрещающего подобную практику.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов вступился за студенток, которых заставляют принимать участие в мероприятиях по встрече гостей. 

В ходе видеоконференции с участием представителей министерства 8 февраля глава ведомства выразил свое несогласие с практикой привлечения девушек "для фона" и предложил тем, кто принимает подобные решения, представить на их месте своих дочерей. Ташкулов анонсировал принятие соответствующего приказа по данному поводу.

"Это приравнивается к принудительному труду. Никогда наши девушки не пойдут встречать кого-то там с цветами по своему желанию. Да еще это происходит после занятий, в то время, когда нужно заниматься дополнительно или отдыхать. Скажите, какой девушке понравится в атласном платье вручать цветы незнакомому человеку? Такого быть не должно", - сказал министр. 

Он отметил, что к подобным мероприятиям можно привлекать переводчиков или учащихся туристических учебных заведений. Однако и здесь все должно быть в рамках закона. Студент должен учиться, нормально высыпаться и никто не имеет право вмешиваться в его личную жизнь, добавил Ташкулов. 

Артыкходжаев и Абсоатов просят предоставить студенток для встречи иностранных гостей
© Sputnik
Письма Артыкходжаева и Абсоатова с просьбой предоставить студенток

Ранее в соцсетях появилось письмо за подписью столичного градоначальника Джахонгира Артыкходжаева, направленное на имя министра Ташкулова, с просьбой предоставить до 5 февраля 50 студенток для привлечения их к встрече высокопоставленных гостей в рамках различных мероприятий.

Девушка с книгами
© CC0 / Usplash / Element5 Digital
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В письме устанавливался и особый "дресс-код": девушки должны быть высокого роста, привлекательной внешности и знать иностранные языки.

Позже в Сети появилось другое письмо за подписью замминистра высшего и среднего специального образования Ю. Абсоатова, где чиновник, обращаясь к ректорам ташкентских вузов, просит до 5 февраля отправить ему список студенток, которые могли бы выйти на встречу зарубежных гостей в национальной одежде и с цветами. 

В ходе видеоконференции 8 февраля министр Абдукодир Ташкулов раскритиковал действия подчиненного и заявил, что сотрудник совершил большую ошибку.

Теги:
Узбекистан, принудительный труд, Министерство высшего и среднего специального образования



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