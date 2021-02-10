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В Ташкенте мошенница пыталась продать копии золотых монет Российской империи

Генеральная прокуратура Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210210/15973885/V-Tashkente-moshennitsa-pytalas-prodat-kopii-zolotykh-monet-Rossiyskoy-imperii.html

В момент продажи одной поддельной монеты за 14,1 млн сумов сотрудники правоохранительных органов задержали женщину с поличным. Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Управление при Генпрокуратуре и Чиланзарский районный отдел СГБ провели оперативное мероприятие, в ходе которого была задержана женщина, пытавшаяся продать поддельные золотые монеты. Об этом сообщили в пресс-службе органа надзора.

Заготовки для чеканки монет
© Sputnik / Илья Питалев
Цены на монеты из золота снова начали расти

В ходе расследования выяснилось, что мошенница вошла в доверие к двум гражданам и пыталась продать им четыре монеты из цветного металла за 56,9 млн сумов. Она заверила, что денежные изделия являются настоящим антиквариатом — они выпущены в Российской империи в 1899 году.

В момент продажи одной поддельной монеты за 14,1 млн сумов сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленницу с поличным.

Во время проведенной экспертизы было установлено, что одна из пяти монет действительно является настоящей, отчеканенной из золота в Российской империи в 1899 году. Остальные — это ее копии.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В данный момент ведется следствие.




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