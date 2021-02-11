Русский язык в детсадах Узбекистана: как идет подготовка проекта

В 2020 году замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко и министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин подписали дорожную карту по подготовке проекта "Малыш". Российская сторона планирует вложить в него в 2021-м восемь миллионов рублей.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В России идет подготовка проекта повышения качества дошкольного образования на русском языке в Узбекистане, на его реализацию в 2021 году планируется выделить восемь миллионов рублей. Об этом заявила исполняющая обязанности замдиректора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения России Ольга Подберезкина.

Она в четверг приняла участие в российско-узбекском круглом столе по вопросам сотрудничества в образовательной области. Мероприятие состоялось на онлайн-платформе выставки Expo-Russia Uzbekistan.

"Министерство просвещения ведет подготовку совместного проекта "Малыш", направленного на создании условий для реализации образовательных программ дошкольного образования и повышения качества дошкольного образования на русском языке в Республике Узбекистан", — сказала Подберезкина на мероприятии. Ее цитирует РИА Новости.

Дорожную карту по подготовке проекта "Малыш" подписали в 2020 году замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко и министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин, напомнила представитель ведомства.

"В соответствии с дорожной картой ведется разработка проекта меморандума о реализации проекта", — отметила Подберезкина.

В рамках проекта прорабатывается вопрос о направлении российских педагогов дошкольного образования в Узбекистан для обмена опытом с местными коллегами, а также подготовку педагогических кадров для детсадов.

На реализацию проекта, по словам представителя Минпросвещения, закладывается восемь миллионов рублей.