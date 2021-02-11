Русский язык в детсадах Узбекистана: как идет подготовка проекта

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В России идет подготовка проекта повышения качества дошкольного образования на русском языке в Узбекистане, на его реализацию в 2021 году планируется выделить восемь миллионов рублей. Об этом заявила исполняющая обязанности замдиректора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения России Ольга Подберезкина.
"Министерство просвещения ведет подготовку совместного проекта "Малыш", направленного на создании условий для реализации образовательных программ дошкольного образования и повышения качества дошкольного образования на русском языке в Республике Узбекистан", — сказала Подберезкина на мероприятии. Ее цитирует РИА Новости.
"В соответствии с дорожной картой ведется разработка проекта меморандума о реализации проекта", — отметила Подберезкина.
В рамках проекта прорабатывается вопрос о направлении российских педагогов дошкольного образования в Узбекистан для обмена опытом с местными коллегами, а также подготовку педагогических кадров для детсадов.
На реализацию проекта, по словам представителя Минпросвещения, закладывается восемь миллионов рублей.