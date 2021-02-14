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Глава Ферганской области посетил Сох по особому поручению президента

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210214/15995613/Glava-Ferganskoy-oblasti-posetil-Sokh-po-osobomu-porucheniyu-prezidenta.html

На территории, где строится аэродром, глава области встретился с активом района, председателями махаллей, чтобы поговорить о работах, которые должны быть выполнены в этом году.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Дильшода Рахматова. Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров посетил Сохский район и ознакомился с процессом строительства аэродрома.

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Хоким Ферганской долины посетил анклав Сох, где начато строительство аэродрома

В настоящее время на прилегающей к районному центру территории начато строительство аэродрома. На это из государственного бюджета выделено более 6,5 млрд сумов.

© Sputnik / Дильшода Рахматова
План аэродрома

Бозоров лично ознакомился с процессом строительных работ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. На территории, где строится аэродром, глава области встретился с активом района, председателями махаллей, чтобы поговорить о работах, которые должны быть выполнены в этом году.

"Это только начало. Вы увидите, что в скором времени вертолеты, небольшие самолеты начнут летать в сторону Ферганы, Коканда. Вот мы уже начали строительство, дай Бог, закончим его через шесть месяцев", - пообещал Бозоров.

Глава области также отметил, что для развития предпринимательства, промышленности и производства, глава государства поручил создать в Сохе отдельную налоговую зону. Предусмотрено, что все налоги будут доведены до 1 процента.

© Sputnik / Евгений Биятов
Между Ферганой и Сохским районом будет запущено авиасообщение

Напомним, неделю назад в Сохском районе началось строительство аэродрома.

Президент РУз Шавкат Мирзиёев в августе подписал постановление о мерах по комплексному социально-экономическому развитию территории в 2020-2021 годах, которое предусматривает в том числе создание аэродрома.

Под объект выделили участок площадью 4,5 гектара в махаллинском сходе граждан "Новобод".




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