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Участники автомобильной аварии

Сотрудник ДПС устроил аварию в Ташкенте

© Depositphotos / Freedomtumz
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210214/15998256/Sotrudnik-DPS-ustroil-avariyu-v-Tashkente.html

Сотрудник ДПС ГУВД Ташкента на служебном автомобиле марки Lacetti столкнулся с легковушкой такой же марки. В результате аварии никто не пострадал.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Ташкенте сотрудник ДПС на служебном автомобиле врезался в легковой автомобиль марки "Lacetti", сообщили в пресс-службе ГУБДД МВД.

Все произошло в ночь с 13-го на 14-ое февраля в Учтепинском районе Ташкента на пересечении улиц Заргарлик и Катортол-2. Сотрудник ДПС ГУВД Ташкента на служебном автомобиле марки Lacetti столкнулся с легковушкой такой же марки. В результате аварии никто не пострадал.

По данному факту проводится доследственная проверка, выясняются причины столкновения.

Пресс-служба ГУБДД МВД
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Другой резонансный случай с участием сотрудника ДПС произошел в Ташкенте два года назад - в социальных сетях распространилось видео, на котором инспектор ДПС стреляет из пистолета в автомобиль марки Lacetti, который едет по встречной полосе.

В ГУВД Ташкента прокомментировали, что по закону сотрудники органов внутренних дел имеют право применять огнестрельное оружие при остановке транспортного средства. При этом инспектор может открыть огонь по авто в случае, если водитель создает реальную опасность жизни и здоровью граждан и отказывается остановиться.

Теги:
авария, Ташкент, ГУВД Ташкента, ДПС, ДТП



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