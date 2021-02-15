Узбекистанцы оценили новое приложение Clubhouse - оно вышло в топы

Всего за несколько дней новая социальная сеть поднялась даже выше, чем Telegram и Instagram в республике.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Новая социальная сеть Clubhouse поднялась в Узбекистане на первое место по количеству скачиваний для iOS, гласят данные сервиса мобильной аналитики App Annie.

Всего за несколько дней она поднялась даже выше, чем Telegram и Instagram в республике.

Напомним, ClubHouse — новая социальная есть, где можно только слушать или говорить, однако попасть туда можно исключительно по приглашению. Более того, у вас должен быть только iOS.

В самой социальной сети существуют разные комнаты: публичные или приватные. Например, кто-то из пользователей создает свою комнату, обозначает ее тему, подписчики получают уведомления о начале беседы. Ты можешь подключиться и просто слушать либо принимать участие в разговоре. Спикеров в комнате может быть много.

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Если слушатель захочет "вставить" свое слово, то он может "поднять руку", и модератор подумает, одобрить ли заявку.

Главная идея - комната существует, пока в ней говорят. Как только спикеры заканчивают беседу, а слушатели выходят из комнаты - она исчезает навсегда.