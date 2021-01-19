Что в чатике тебе моем: рискуют ли узбекистанцы остаться без мессенджеров

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. На фоне битвы титанов IT-рынка, за каждым из которых многомиллионная аудитория, встает вопрос доступности сервисов связи, к которым привыкли не только рядовые пользователи, но и целые организации, а также государственные структуры. Как происходящие перемены в индустрии повлияют на конфиденциальность данных абонентов и зачем в этот высокотехнологичный спор вмешался Узбекистан?
В конце прошлого года мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новых условий использования приложения, которые должны были вступить в силу 8 февраля 2021 года. При отказе от предлагаемых изменений аккаунт подлежит автоматической блокировке.
Комментируя ситуацию, владелец Telegram Павел Дуров заявил, что люди больше не хотят быть заложниками технологических монополий, которые думают, что им все сойдет с рук, пока их приложения имеют критическую массу пользователей.
Прозрачность до неприличия
Так что же такого экстраординарного предложил WhatsApp, вызвав негодование преданных фанатов по всему миру?
В тексте соглашения говорится, что после обновления личные данные пользователей станут доступны всему семейству Facebook, в состав которого входит и WhatsApp. Но мессенджер уже делится со своей материнской компанией сведениями о номере телефона пользователя, названном при регистрации именем, данными о смартфоне, его модели и сотовом операторе, IP адресе, данными о финансовых транзакциях, совершенных через WhatsApp. Что же еще планируется передавать третьим лицам и, самое важное, — для чего?
Главный аналитик Российской Ассоциации электронных коммуникаций, генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что дополнительная информация, с которой WhatsApp собирается делиться с Facebook, может быть использована, в том числе, и для таргетирования дополнительной рекламы.
"Что касается ваших переписок и переговоров, они никуда не идут, как и прежде, а остаются зашифрованными. Однако вероятность их утечки существует всегда. Поэтому доверять компании или нет остается на усмотрение пользователя. Но, в принципе, уровень защиты достаточный", — пояснил Казарян.
Однако не все разделяют оптимизм по поводу конфиденциальности WhatsApp. Профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов напоминает, что уже на этапе скачивания приложение выставляет целый список того, к чему надо предоставить доступ только для того, чтоб его установить.
"Это доступ ко всем своим ресурсам, базам данных, ко всем своим персональным сведениям, включая возможность дистанционного управления микрофоном и видеокамерой. И как только пользователь на это соглашается, его частная приватная жизнь рядом с этим техническим устройством становится прозрачной для тех, кто создал эту площадку и финансирует ее. А это, еще раз напомню, Агентство национальной безопасности США. И мы сейчас прекрасно видим, как оно этим пользуется при смене власти в Штатах", — подчеркнул Вехов.
Эксперт уверен, даже без новых условий, как только пользователь устанавливает приложение, он юридически подтверждает возможность дистанционного доступа к своим данным.
Великое переселение юзеров
Пользователи во всем мире прекрасно помнят нашумевшие откровения Эдварда Сноудена, утечки, всплывшие в WikiLeaks. Пришло понимание того, что конфиденциальность информации — это всего лишь красивое словосочетание. И если с этим многие уже смирились, то вот открываться еще больше готовы не все.
И вот уже американская НКО "Coalition for a Safer Web" ("Коалиция за безопасный интернет") через суд требует от Apple удалить приложение из App Store. Якобы там распространяются публикации расистского и неонацистского содержания. Коалиция готовит аналогичный иск и против Google.
Павел Дуров, конечно, поспешил заверить, что на минувшей неделе администраторы мессенджера заблокировали сотни призывов к насилию в США, продолжают обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляют контент, прямо подстрекающий к насилию. Но поможет ли это сервису остаться в магазинах покажет время.
Узбекистан и Россия — собратья по "чату"
В защиту Telegram выступили немногие, хотя, как рассказал на днях сам Дуров, свои каналы здесь открыли лидеры девяти стран, премьер-министры и ряд других политиков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что слышал об угрозах в адрес мессенджера и напомнил, что "США все еще полноценные участники конвенции о защите прав человека и основных свобод, международного пакта о гражданских и политических правах, последний пакт для них является обязательным документом, а также Хельсинского заключительного акта, серии документов ОБСЕ, Парижской хартии для новой Европы, Хартии европейской безопасности 1999 года".
Теперь и Узбекистан, которого когда-то Запад обвинял в нарушении прав человека и попрании свободы слова, призывает США опомниться. Свою официальную позицию высказал председатель Попечительского совета Фонда масс-медиа Комил Алламжонов. В личном Telegram-канале 18 января чиновник написал, что блокировка приложения на самых крупных маркетах App Store и Google Play станет своего рода предательством по отношению к тем порядочным пользователям, составляющим подавляющее большинство, которые доверились этим платформам.
Telegram активно борется с терроризмом, экстремизмом, антисемитизмом, порнографией и другим запрещенным контентом, заявил Алламжонов. Кроме того, отметил он, с помощью данного мессенджера миллионы людей во время пандемии могли быстро получать необходимую информацию.
Поддержка Узбекистаном "русской тележки" и игнорирование скандала с WhatsApp вполне объяснима. По мнению директора центра исследовательских инициатив “Ma'no” Бахтиёра Эргашева, популярность WhatsApp в республике не идет ни в какое сравнение с аудиторией Telegram. Американским мессенджером пользуются в основном те, кто связан с коллегами и партнерами в тех странах, где он широко распространен.
Чей Брат роднее
На фоне политических и технологических баталий появляются новые игроки – например, сервис Signal и другие площадки. Однако любому гражданину, пользующемуся носимой электроникой, стоит понимать простую вещь: любой гаджет так или иначе "открыт".
По словам Виталия Вехова, у каждого мобильного устройства, еще на стадии производства предусмотрены технические возможности и коды дистанционного управления. Как только пользователь подключает программу с предложенными разрешениями, к его устройству уже имеют доступ те, у кого есть код, вшитый при инсталляции, и защитить свою информацию уже невозможно.
По сути человечество само и добровольно загнало себя под колпак "Большого брата". Да, у пользователей есть выбор, но в итоге он сводится к тому, спецслужбам каких стран доверять свои данные. Иной альтернативы, как считают специалисты, пока нет.