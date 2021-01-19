Что в чатике тебе моем: рискуют ли узбекистанцы остаться без мессенджеров

Громкий скандал с изменением пользовательского соглашения WhatsApp вынудил компанию отсрочить нововведения. Однако миллионы людей уже подыскали альтернативу популярному мессенджеру. В частности, многие перешли в Telegram, но и его уже требуют удалить из App Store.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. На фоне битвы титанов IT-рынка, за каждым из которых многомиллионная аудитория, встает вопрос доступности сервисов связи, к которым привыкли не только рядовые пользователи, но и целые организации, а также государственные структуры. Как происходящие перемены в индустрии повлияют на конфиденциальность данных абонентов и зачем в этот высокотехнологичный спор вмешался Узбекистан?

В конце прошлого года мессенджер WhatsApp объявил о внедрении новых условий использования приложения, которые должны были вступить в силу 8 февраля 2021 года. При отказе от предлагаемых изменений аккаунт подлежит автоматической блокировке.

Аудитория такой ультиматум разработчиков восприняла в штыки. Разразился скандал, миллионы людей перешли на альтернативные мессенджеры. Одним из самых популярных среди них стал Telegram, аудитория которого превысила 500 миллионов человек. Только с 6 по 10 января число скачиваний приложения достигло 5,6 миллионов, подняв сервис на вторую строчку по популярности среди сервисов для общения в США.

Комментируя ситуацию, владелец Telegram Павел Дуров заявил, что люди больше не хотят быть заложниками технологических монополий, которые думают, что им все сойдет с рук, пока их приложения имеют критическую массу пользователей.

Прозрачность до неприличия

Так что же такого экстраординарного предложил WhatsApp, вызвав негодование преданных фанатов по всему миру?

В тексте соглашения говорится, что после обновления личные данные пользователей станут доступны всему семейству Facebook, в состав которого входит и WhatsApp. Но мессенджер уже делится со своей материнской компанией сведениями о номере телефона пользователя, названном при регистрации именем, данными о смартфоне, его модели и сотовом операторе, IP адресе, данными о финансовых транзакциях, совершенных через WhatsApp. Что же еще планируется передавать третьим лицам и, самое важное, — для чего?

WhatsApp уверяет, что существующая практика передачи "некоторой" информации в Facebook расширена не будет, а переписка пользователей, как и прежде, останется защищена сквозным шифрованием.

Главный аналитик Российской Ассоциации электронных коммуникаций, генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что дополнительная информация, с которой WhatsApp собирается делиться с Facebook, может быть использована, в том числе, и для таргетирования дополнительной рекламы.

"Что касается ваших переписок и переговоров, они никуда не идут, как и прежде, а остаются зашифрованными. Однако вероятность их утечки существует всегда. Поэтому доверять компании или нет остается на усмотрение пользователя. Но, в принципе, уровень защиты достаточный", — пояснил Казарян.

Однако не все разделяют оптимизм по поводу конфиденциальности WhatsApp. Профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Баумана, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов напоминает, что уже на этапе скачивания приложение выставляет целый список того, к чему надо предоставить доступ только для того, чтоб его установить.

"Это доступ ко всем своим ресурсам, базам данных, ко всем своим персональным сведениям, включая возможность дистанционного управления микрофоном и видеокамерой. И как только пользователь на это соглашается, его частная приватная жизнь рядом с этим техническим устройством становится прозрачной для тех, кто создал эту площадку и финансирует ее. А это, еще раз напомню, Агентство национальной безопасности США. И мы сейчас прекрасно видим, как оно этим пользуется при смене власти в Штатах", — подчеркнул Вехов.

Эксперт уверен, даже без новых условий, как только пользователь устанавливает приложение, он юридически подтверждает возможность дистанционного доступа к своим данным.

Великое переселение юзеров

Пользователи во всем мире прекрасно помнят нашумевшие откровения Эдварда Сноудена, утечки, всплывшие в WikiLeaks. Пришло понимание того, что конфиденциальность информации — это всего лишь красивое словосочетание. И если с этим многие уже смирились, то вот открываться еще больше готовы не все.

И вот уже американская НКО "Coalition for a Safer Web" ("Коалиция за безопасный интернет") через суд требует от Apple удалить приложение из App Store. Якобы там распространяются публикации расистского и неонацистского содержания. Коалиция готовит аналогичный иск и против Google.

Тем более на фоне беспрецедентных сетевых гонений на действующего президента США Дональда Трампа и его сторонников, а также после блокировки сервиса Parler, ставшего прибежищем для несогласных с итогами президентских выборов, многие американцы ринулись в Telegram. Вскоре в компании Марка Цукерберга начали распространять мифы про приложение. Там засомневались в безопасности и секретности переписок, стали запугивать предполагаемой связью с Россией.

Павел Дуров, конечно, поспешил заверить, что на минувшей неделе администраторы мессенджера заблокировали сотни призывов к насилию в США, продолжают обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляют контент, прямо подстрекающий к насилию. Но поможет ли это сервису остаться в магазинах покажет время.

Узбекистан и Россия — собратья по "чату"

В защиту Telegram выступили немногие, хотя, как рассказал на днях сам Дуров, свои каналы здесь открыли лидеры девяти стран, премьер-министры и ряд других политиков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что слышал об угрозах в адрес мессенджера и напомнил, что "США все еще полноценные участники конвенции о защите прав человека и основных свобод, международного пакта о гражданских и политических правах, последний пакт для них является обязательным документом, а также Хельсинского заключительного акта, серии документов ОБСЕ, Парижской хартии для новой Европы, Хартии европейской безопасности 1999 года".

Теперь и Узбекистан, которого когда-то Запад обвинял в нарушении прав человека и попрании свободы слова, призывает США опомниться. Свою официальную позицию высказал председатель Попечительского совета Фонда масс-медиа Комил Алламжонов. В личном Telegram-канале 18 января чиновник написал, что блокировка приложения на самых крупных маркетах App Store и Google Play станет своего рода предательством по отношению к тем порядочным пользователям, составляющим подавляющее большинство, которые доверились этим платформам.

Негативный контент может распространяться через любые мессенджеры и соцсети, включая Facebook и Twitter, подчеркнул он. Однако их закрытие или блокировка никак не решит проблему.

Telegram активно борется с терроризмом, экстремизмом, антисемитизмом, порнографией и другим запрещенным контентом, заявил Алламжонов. Кроме того, отметил он, с помощью данного мессенджера миллионы людей во время пандемии могли быстро получать необходимую информацию.

Поддержка Узбекистаном "русской тележки" и игнорирование скандала с WhatsApp вполне объяснима. По мнению директора центра исследовательских инициатив “Ma'no” Бахтиёра Эргашева, популярность WhatsApp в республике не идет ни в какое сравнение с аудиторией Telegram. Американским мессенджером пользуются в основном те, кто связан с коллегами и партнерами в тех странах, где он широко распространен.

Чей Брат роднее

Узбекистанцев мало интересует политика WhatsApp и вся связанная с этим шумиха, ведь для рядового пользователя, если это лишь инструмент бытового личного общения, не изменится ровным счетом ничего. Главное, не публиковать там конфиденциальную информацию. Другое дело Telegram с его всевозможными каналами и дополнительным функционалом, который так полюбился узбекистанцам. Если доступ к сервису на устройствах будет ограничен, это затронет очень многих граждан, а также госучреждения. Ведь официальный аккаунт в Telegram давно есть даже у президента страны Шавката Мирзиёева.

На фоне политических и технологических баталий появляются новые игроки – например, сервис Signal и другие площадки. Однако любому гражданину, пользующемуся носимой электроникой, стоит понимать простую вещь: любой гаджет так или иначе "открыт".

По словам Виталия Вехова, у каждого мобильного устройства, еще на стадии производства предусмотрены технические возможности и коды дистанционного управления. Как только пользователь подключает программу с предложенными разрешениями, к его устройству уже имеют доступ те, у кого есть код, вшитый при инсталляции, и защитить свою информацию уже невозможно.

По сути человечество само и добровольно загнало себя под колпак "Большого брата". Да, у пользователей есть выбор, но в итоге он сводится к тому, спецслужбам каких стран доверять свои данные. Иной альтернативы, как считают специалисты, пока нет.