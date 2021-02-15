"Куда идет караван?": репортаж с верблюжьей фермы в Ферганской области

Корреспондент Sputnik Узбекистан рассказывает о посещении удивительного места — верблюжьего хозяйства в самой восточной части страны. Сейчас там живут несколько десятков животных из восточных сказок, а в скором времени их количество может перевалить за сотню.

Экзотика посреди пустыни

О верблюжьей ферме, которая находится в Риштанском районе Ферганской долины и которая, как позже выяснилось, является единственной в регионе, мы узнали случайно, когда просто ехали мимо. Одногорбые двигались по пустынной равнине степенным шагом. Стало очень интересно, куда направляется этот караван...

Sputnik Верблюжья ферма в Риштанском районе Ферганской долины

Асрор-ака Хикматов — хозяин верблюжьего хозяйства — встретил нас, любопытных журналистов, с особенным радушием и гостеприимством, присущим жителям долины. На нашу просьбу "показать и рассказать" ответил согласием, но с одним условием — "только после пиалы чая". Так принято на Востоке…

Sputnik Верблюжья ферма в Риштанском районе Ферганской долины

Верблюды Рошидона

Ферма открытого типа под названием "Породистые верблюды Рошидона" (в VII-XV веках арабы называли город Риштан Рошидоном) расположена в центральной пустынной части Ферганской долины, в 40 километрах от города, и занимает 96 гектаров земли.

"Началось все после того, когда в 2013 году заболел отец, — начинает свою историю Асрор-ака. — Врачи прописали ему верблюжье молоко. После безрезультатных поисков решили купить верблюдицу. Привезли животное из Каракалпакстана на большегрузе. Очень скоро родные, а затем соседи, прослышавшие о чудодейственных свойствах верблюжьего молока, потянулись к нам, и появилась идея обзавестись фермой".

Sputnik Верблюжья ферма в Риштанском районе Ферганской долины

Ради мечты

По словам Асрор-аки, для осуществления этой задумки он пошел на серьезные жертвы. Одна особь стоит в пределах 30-40 миллионов сумов, и, чтобы обзавестись небольшой фермой, мужчине пришлось продать дом, две машины и 11 гектаров фруктового сада.

Но это было еще не все. Требовалась земля. Местная администрация выделила территорию, но эти 96 гектаров были почти непригодны для посевов — почва слишком засоленная. Три года пришлось хорошенько попотеть: построил две подстанции и четыре насоса (вода была необходима для рассоления почвы). Затем пришлось нанять агронома, чтобы тот произвел культивацию почвы, и найти людей для помощи по хозяйству.

На все про все был потрачен почти миллиард сумов.

Sputnik Верблюжья ферма в Риштанском районе Ферганской долины

Сейчас дело почти налажено: трава растет, 30 особей могут гулять, где вздумается. По словам руководителя фермы, проект уже начал постепенно себя окупать. Ценно здесь все: литр молока стоит шесть тысяч сумов, килограмм шерсти — 500 тысяч.

Умные животные

Асрор-ака о верблюдах рассказывает с большой любовью.

"Это удивительные существа, очень умные. Если относиться к верблюду с любовью, он не проявляет агрессии. Я каждого из них выбирал, словно драгоценность. Вот, к примеру, Налу (показывает на первую верблюдицу, которая, словно понимая, что хозяин говорит о ней, смотрит в нашу сторону и кивает. — Прим. авт.) выбирал из полутора тысяч верблюдов. И не ошибся: она была храброй и стала вожаком — всегда впереди каравана. А ту белую верблюдицу — Принцессу — недавно хотели купить за 50 тысяч долларов, но я не согласился. Это очень редкая порода, она бесценна", — с гордостью отмечает рассказчик.

У Асрора-аки, таможенника на пенсии, амбициозные планы: в скором времени довести численность обитателей фермы до 150.

Женихи в аренду

Общаясь с Асрор-ака, идем в сторону фермы. Хозяин приглашает нас поучаствовать в доении верблюдиц. Соглашаемся на это заманчивое предложение и только потом понимаем, что чуть-чуть боимся. А вдруг...

"А они не погонятся за нами? Они ведь знают вас? Если прикрикнете, побоятся и не укусят", — с надеждой обращаемся к собеседнику. Страхи наши объяснимы: мы впервые окажемся рядом с тремя десятками таких животных.

Жители Ферганской долины всегда славились своим юмором. Асрор-ака тоже, как оказалось, не обделен этим качеством.

"Конечно, знают, не укусят", — утешает он гостей. И после нашего вздоха облегчения, хитро прищуриваясь, продолжает: "Я сам в последнее время здесь нечасто бываю. Что-то они перестали меня слушаться...", — говорит он и, видя наши округлившиеся глаза, продолжает: "Если вдруг начнет погоню — все вместе побежим вон в ту сторону". Тут мы все вместе начинаем смеяться.

Sputnik Верблюжья ферма в Риштанском районе Ферганской долины

На самом же деле, по словам Асрор-аки, домашних животных можно не опасаться: агрессию проявляют только дикие верблюды.

Однако домашние тоже могут быть буйными, но только в брачный период. Тут хозяин показывает маленького верблюжонка с загипсованной ногой.

Как оказалось, детеныш заступился за мать, выступил против самца, и последний в ярости укусил малыша. Пришлось вызывать ветеринара.

"Вы можете не волноваться. Сейчас самцов на ферме нет, — говорит Асрор-ака. — Они сейчас отбыли в командировку в соседнюю область в качестве "женихов".

Остроумие хозяина вновь вызывает смех.

Молочный опыт

...Процесс доения верблюдицы оказался занимательным. В начале вымя животного обмывают чистой водой, затем подпускает к нему верблюжонка, а как только он делает несколько глотков, малыша отстраняют и начинают доить вручную.

"Идите, попробуйте", — приглашает меня дояр к верблюдице Сашке.

Sputnik Верблюжья ферма в Риштанском районе Ферганской долины

Вымя оказалось мягким, и процесс вскоре пошел. Но соревноваться с опытным дояром оказалось бесполезно, да и Сашка, почувствовав, наверное, мою неуклюжесть, легонько ударила хвостиком. Решив, что это предупреждение, я остановилась.

После мы попробовали результат своего труда. Верблюжье молоко жирнее коровьего, но тоже вкусное. А еще обладает удивительным свойством: если человек выпил его без неприятных последствий, значит, он здоров.

Вместо послесловия

Агротуризм в Узбекистане начал развиваться в последние годы достаточно активно. Появилось сразу несколько фермерских хозяйств, которые не только производят сельскохозяйственную продукцию, но и принимают посетителей. Есть такие планы и у нашего героя — Асрор-аки: в будущем он хочет устраивать прогулки на верблюдах. Также в планах — производство сухого верблюжьего молока и его экспорт в Россию и Китай.